Nail art, 5 tendenze da cui prendere ispirazione per le tue unghie estive

Tendenze unghie per l’estate 2025 da cui prendere ispirazione. Lasciati ispirare dai trend più in voga del momento!

Dalle tonalità più eleganti e sofisticate ai dettagli vistosi e appariscenti, quest’anno le tendenze unghie 2025 mettono d’accordo tutti gli stili. Se hai i dubbi su come fare la prossima nail art in vista dell’estate, lasciati ispirare dalle 5 tendenze più in voga del momento.

Influencer, beauty addicted e appassionate di nail art non hanno potuto fare a meno di aspettare l’estate per sfoggiare le nail art di tendenza.

Tendenze unghie per l’estate 2025: le nail art più belle da cui prendere ispirazione

Le nail art si fanno interessanti: c’è un grande ritorno molto atteso, un colore che conquista nuovamente un posto tra le tendenze estive e dettagli che richiamano uno stile sensuale e sofisticato degli anni Novanta.

Scopriamo insieme quali sono le tendenze unghie dell’estate 2025 a cui ispirarsi. La tua prossima nail art non sarà per nulla noiosa, anzi! Puoi anche replicarle in casa con un semplice smalto colorato.

Il ritorno del yellow butter

Un colore particolare che può piacere e non piacere. Il giallo in versione “burro” richiama proprio l’estate, con la sua vivacità e la sua eleganza rende il tutto ancora più colorato. Un giallo per chi non ama esagerare ma desidera qualcosa di originale, potrebbe diventare senza dubbio la tua nuance preferita.

Total… nude

Per chi non ama osare e desidera rimanere al passo con le tendenze, il total nude è un trend che non si discute. Nail art eleganti nella loro semplicità, l’effetto glossy è quello più gettonato e sta bene sia su unghie corte che su unghie lunghe.

Cioccolato mania

In tutte le sue sfumature e varianti, il cioccolato è di tendenza per l’estate 2025. Dal mocha al fondente, la nuance chocolate prende il sopravvento nel periodo primavera estate nonostante sia spesso una tonalità associata all’autunno.

Dettagli vistosi

Un tuffo negli anni Novanta con le unghie in stile Coquette, i dettagli che non lasceranno passare inosservati sono eccentrici e ben in vista. Dai fiocchi alle perline colorate che renderanno la tua nail art originale e creativa, l’obiettivo di questa tendenza è sfoggiare attraverso le mani delle vere e proprie opere d’arte!

Forma squadrata

Le unghie a mandorla lasciano spazio alla forma squadrata, una delle più amate di sempre. Come si porta? La tendenza la vuole corta, colorata con nuance scure e decise come il bordeaux.

Ora non ti resta che scegliere la tendenza più adatta al tuo stile e prenderti cura delle tue mani con una nail art coi fiocchi!