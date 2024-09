Mani chic e raffinate, la nail art di classe da privilegiare

Unghie di classe, idee per una nail art elegante e raffinata: scopri le forme e i colori consigliati per un effetto chic!

Scegliere la forma e il colore della nail art o della manicure in generale non è sempre semplicissimo. Specialmente se sei alla ricerca di un look elegante e raffinato, la scelta del colore e della forma per ottenere delle unghie di classe può fare la differenza.

Innanzitutto secondo le esperte del settore, per un effetto romantico e delicato è importante scegliere una lunghezza media, quindi meglio evitare unghie troppo lunghe o decisamente troppo corte. Anche la forma può far la differenza, così come la nuance scelta e l’effetto finale desiderato.

Scopriamo di più come poter ottenere delle unghie di classe ed essere sempre al top!

La nail art per essere sempre chic ed elegante

Per ottenere una manicure di classe sicuramente con il classico french si va sul sicuro. Puoi farlo anche a casa, ti basterà seguire la nostra guida step by step per ottenere una french manicure a dir poco strepitosa.

Da privilegiare la forma squadrata, puoi azzardare con una tonalità più accesa come il rosso o il blu e sfoggiare un french più originale e creativo, mantenendo comunque eleganza e raffinatezza.

Sempre più in voga la forma a mandorla, definita la più elegante tra tutte le forme. Tra le nuances da scegliere, se vuoi essere sicura di avere delle unghie di classe ed eleganti, privilegia tutti quei colori neutri e chiari. Quindi via libera con il rosa in tutte le sue sfumature, l’effetto bianco lattiginoso e il famoso smalto nude per un effetto ancora più chic.

Queste tonalità stanno bene sulle donne di tutte le età, inutile negare, però, che sulle donne over 50 la manicure più gettonata in assoluto ha come protagonista il colore rosso in tutte le sue sfumature. Luminoso e vivace, è un colore che non lascia passare inosservate specialmente se scelto con finish lucido.

Da sfoggiare in tantissime occasioni diversi su abiti total black o look più eleganti monocolore, in alternativa si può sempre scegliere tra una tonalità più scura come il verde scuro o il borgogna. Insomma, per sfoggiare delle unghie di classe e mani chic basta davvero poco!

Ovviamente la cura delle mani non è da sottovalutare: per avere unghie di classe è importante sfoggiare una pelle ben curata e idratata, quindi non dimenticare di prendertene cura con creme e prodotti specifici per la pelle delle mani!