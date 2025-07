Come combattere una volta per tutte le bollicine causate dal sudore

Dermatite da sudore? Ecco come prevenire il problema e i rimedi più efficaci da mettere subito in pratica!

Dopo aver sudato potresti notare la comparsa di alcune piccole bollicine sulle zone più esposte e sensibili, come gambe e braccia. Ma qual è la causa e, soprattutto, come correre ai ripari per evitare che il problema peggiori?

Le bollicine, infatti, possono causare bruciore e prurito, se non vengono trattate nel giusto modo potrebbero irritare la zona in maniera molto più intensa.

L’irritazione alla cute è molto comune nel periodo estivo, quindi se vuoi evitare di avere le bollicine da sudore, ecco come prevenire il problema e come rimediare senza fare chissà quali grandi sforzi!

Bollicine del sudore: i rimedi più efficaci

La dermatite da sudore è dovuta a causa dell’ostruzione dei dotti escretori che impediscono al sudore di fuoriuscire, per questo motivo bisognerebbe capire come poter iniziare a trattare la zona interessata.

Per poter prevenire il problema bisognerebbe mettere in pratica alcune piccole abitudini. Ad esempio, potresti aver bisogno di asciugare la pelle più frequentemente, quindi mantienila asciutta ogni volta che puoi, utilizzando anche un semplice asciugamano. Un altro modo per prevenire le bollicine del sudore è evitare di fare lavaggi troppo frequentemente, specialmente se troppo caldi.

Quando ti lavi prediligi acqua tiepida e prodotti delicati ipoallergenici, adatti alla tua pelle sensibile. Non sfregare la pelle con l’accappatoio o l’asciugamano, tampona delicatamente per poter rimuovere l’acqua in eccesso.

Anche l’abbigliamento può fare la differenza: scegli indumenti di qualità, quindi cotone, lino o seta, ti manterranno più fresca e potresti sudare molto di meno.

Per evitare di sudare c’è chi ritiene corretto applicare sulle varie zone delle polveri come il borotalco. Non esiste errore più grande! Secondo gli esperti, questa tipologia di prodotto andrebbe a ostruire maggiormente i pori, di conseguenza la pelle potrebbe irritarsi con più facilità.

Tra i rimedi più efficaci troviamo sicuramente l’impacco freddo da effettuare sulla parte del corpo infiammata. Quindi, applica un panno bagnato e nel giro di poco sentirai un leggero sollievo. Se hai in casa della salvia o della camomilla, ti consigliamo di creare un impacco con uno di questi due prodotti e applicarlo sulla pelle: le proprietà lenitive e calmanti ti aiuteranno a risolvere il problema nel giro di poco!

Proprio come si fa per i bambini, è possibile fare un bagno con l’amido di riso e lasciare che la pelle si sfiammi. Segui le accortezze qui sopra e la dermatite da sudore diminuirà senza dubbio!