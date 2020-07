French manicure fai da te, per essere sempre in ordine

Il french su mani e piedi può sembrare un’operazione da professionisti della nail art, in realtà è possibile realizzare un french manicure fatto in casa con ottimi risultati.

Continua a leggere

Vediamo insieme i prodotti necessari e i passaggi indispensabili per un french manicure perfetto.

Continua a leggere

Continua a leggere

French alle unghie fatto in casa: cosa fare

La prima cosa da fare è la classica manicure fatta in casa, per curare prima di tutto le mani e preparare le unghie allo smalto:

Continua a leggere

Continua a leggere

lavare bene le mani con acqua calda, per ammorbidire la pelle; utilizzare uno spingi cuticule in legno per far rientrare le pellicine. Attenzione, sarebbe sempre meglio non tagliare le cuticole in modo da non rischiare infezioni. Limare le unghie con delle limette igieniche lavabili o realizzate in cartone o vetro-resina. Con la limetta date la forma che preferite all’unghia. Il french si adatta perfettamente a diverse forme. La tendenza del french per le unghie del 2020 vede protagoniste le unghie a mandorla ad esempio! Massaggiare le unghie con oli essenziali o distribuire su tutta la mano della crema idratante.

Ora che le mani sono pronte, potete iniziare ad applicare lo smalto. Quali sono i prodotti necessari per un french manicure perfetto? Vediamolo nel dettaglio.

Il kit per il french manicure

Per realizzare un perfetto french manicure fatto in casa è possibile comprare un kit completo per il french manicure, se ne trovano di tutti i tipi in profumeria e online, anche per per un french manicure con semipermanente o con smalti colorati.

Continua a leggere

Continua a leggere

I prodotti presenti nel kit per french manicure sono:

smalto trasparente

smalto bianco

smalto color carne

lunette adesive

Quando avete a disposizione questi materiali, siete pronte per mettervi alla prova per realizzare il french su mani e piedi.

Continua a leggere

Continua a leggere

Le unghie con il french: come applicare lo smalto

Dopo una perfetta manicure, le vostre mani sono pronte per l’applicazione dello smalto. Ecco i passaggi da seguire per realizzare un french manicure fai da te passo dopo passo:

Stendete lo smalto trasparente di base su tutta l’unghia. Se vi piace il french effetto latte potete stendere sopra la base trasparente anche uno strato di smalto color carne su tutta l’unghia. Lasciate asciugare bene. Applicate le lunette. Le lunette servono per creare una linea precisa ed evitare sbavature dello smalto bianco. Quindi prendete le lunette e posizionatele in modo da lasciare l’ultima parte dell’unghia libera. Lo spazio deve essere lo stesso per tutte le dita. Una volta applicate le lunette, passate all’applicazione dello smalto bianco partendo dalla linea tracciata dalle lunette. Le più esperte tracceranno una linea continua da una parte all’altra dell’unghia, ma se siete alle prime armi vi consigliamo di picchiettare il colore da una parte all’altra dell’unghia, cercando di mantenere la riga molto sottile. Lasciate asciugare bene lo smalto. Togliere le lunette. Quando lo smalto è completamente asciutto togliete gli adesivi. Passate una mano di smalto trasparente per completare l’opera.

Fatto! Ora siete pronte per sfoggiare un french manicure classico perfetto. Una volta presa la mano potrete divertirvi a cambiare i colori, la tendenza delle unghie per l’estate 2020 vede protagonista il french con i colori pastello e con gradazioni di colore, ad esempio.

Continua a leggere

21

Se poi, siete delle appassionate di french manicure e volete le mani sempre in ordine potete sempre valutare l’opzione del french in gel o del french con il semipermanente, anche in questo caso ci sono diversi kit per unghie french in vendita sia online che in profumeria.