Involtini di zucchine al sugo, la ricetta che prepari in anticipo per il pranzo in famiglia

Gli involtini di zucchine al sugo sono un piatto economico da preparare anche per un’occasione speciale. Se hai ospiti a cena, prepara in anticipo gli involtini di zucchine al sugo senza accendere il forno e farai un figurone.

Una ricetta che solitamente piace a tutti, puoi personalizzarla in mille modi diversi oppure lasciarla così come te la proponiamo noi. Visto le alte temperature, accendere il forno potrebbe non essere il massimo, ecco quindi una versione senza forno per preparare gli involtini di zucchine.

La passata di pomodoro renderà il piatto più saporito e sostanzioso, basta davvero poco per portare in tavola un secondo semplice ma sfizioso. Scopriamo insieme come poter preparare gli involtini!

Come preparare gli involtini di zucchine al sugo: ricetta facile e veloce

La preparazione del piatto è molto semplice. Ti consigliamo di preparare più porzioni così da poter congelare gli involtini al sugo e averli sempre pronti da consumare.

Ingredienti

300 gr di zucchine

200 gr di scamorza

200 ml di passata di pomodoro

40 gr di parmigiano grattugiato

4 foglie di basilico

origano q.b.

sale fino q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è prendere le zucchine, lavarle e privarle delle due estremità. A questo punto dovrai tagliarle a fettine sottili con un mandolina. Prendi una classica piastra o una bistecchiera e portala sul fuoco, quando sarà calda dovrai posizionare le fette di zucchine tagliate in precedenza una accanto all’altra. Lasciale cuocere qualche minuto per lato. Mentre le zucchine sono in cottura, versa la passata di pomodoro in una padella con fondo antiaderente. Lascia cuocere in modo da restringere il sugo. Taglia la scamorza a cubetti, poi posiziona un pezzo di formaggio su una fetta di zucchina e arrotolatela su se stessa. Quando gli involtini di zucchine sono tutti pronti, dovrai posizionarli sul fondo della padella con il sugo e cospargere di parmigiano grattugiato. Lascia cuocere per circa 5 – 10 minuti, poi condisci con sale, origano e foglie di basilico. I tuoi involtini di zucchine sono pronti per essere gustati!

Questa ricetta è estremamente semplice, motivo per cui puoi decidere come farcire gli involtini se con altri formaggi o con altri ingredienti a piacere.

Otterrai un involtino filante e delizioso! Provare per credere, lascerai la tua famiglia senza parole.

Se hai intenzione di preparare altre ricette con questo ortaggio, prova anche le polpette di ricotta e zucchine!