Le polpette di zucchine e ricotta che vorrai preparare per tutta l’estate: in meno di 15 minuti prepari la cena

Cerchi idee per una cena facile, veloce e anche sfiziosa da far mangiare anche ai piccoli di casa? Queste polpette di ricotta e zucchine ti faranno fare un figurone con tutta la famiglia! Prepararle è davvero semplicissimo, ti basterà unire in una ciotola tutti gli ingredienti e il gioco è fatto.

Scopri come poter preparare le polpette senza carne di ricotta e zucchine, ti consigliamo anche di congelarle così da averle sempre pronte da cuocere!

Come preparare le polpette di ricotta e zucchine

Le polpette possono essere personalizzate con tantissimi altri ingredienti. Ad esempio, potresti aggiungere altri ortaggi oppure sostituire la zucchina con peperoni o melanzane. Puoi anche creare un mix di polpette così da accontentare tutti!

La ricotta si presta ad essere abbinata a tantissimi ingredienti freschi di stagione, inoltre queste polpette potranno essere gustate sia calde che fredde, quindi perfette da portare in giro come pranzo al sacco.

Prepara in anticipo le tue polpette, al tuo rientro a casa dovrai solo cuocerle e servirle con un contorno sfizioso di patate o verdure varie. Puoi anche preparare una salsa al pomodoro per accompagnare le polpette di ricotta e zucchine e renderle ancora più sfiziose.

Ingredienti

250 gr di ricotta

1 zucchina

1 uovo

100 gr di parmigiano grattugiato

50 gr di pangrattato

2 foglie di basilico

sale

olio extra vergine di oliva

Procedimento

Il procedimento delle polpette di ricotta e zucchine è davvero semplicissimo. Prendi la zucchina, lavala e asciugala con uno strofinaccio. Privala delle due estremità, poi prendi una grattugia e tritatala finemente. Metti la zucchina all’interno di una ciotola, poi aggiungi l’uovo, il parmigiano grattugiato e la ricotta che avrai lasciato scolare qualche minuto. Amalgama per bene con una forchetta, poi aggiungi il basilico tritato e un pizzico di sale. Passa le polpette di ricotta e zucchine nel pangrattato, poi posizionale su una teglia ricoperta di carta forno o nel cestello della friggitrice ad aria. Ungi la superficie delle polpette con dell’olio extra vergine di oliva, quindi inforna a 180 gradi per circa 15 minuti. In alternativa puoi sempre cuocere le polpette in padella con un filo d’olio: ci impiegherai poco meno di 10 minuti. Le tue polpette sono pronte per essere gustate!

Se cerchi altre idee, prova le polpette di pane raffermo e scamorza, perfette per non buttare via il pane duro e ottenere un secondo filante e delizioso!