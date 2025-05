Idee facili e veloci per preparare un pranzo al sacco light e sfizioso

Ecco alcune idee da cui prendere ispirazione per i tuoi pranzi light al sacco da portare in ufficio o all’università!

Seguire un piano alimentare sano ed equilibrato quando siamo costrette a pranzare fuori ogni giorno o ad avere poco tempo al lavoro non è sempre facile: spesso nella pausa pranzo abbiamo giusto il tempo per un panino. Ecco che allora è bene portarsi qualcosa di già pronto, una sorta di pranzo al sacco, ma che sia light e ben equilibrato per mantenersi in forma.

Pranzo al sacco light: le ricette da cui prendere ispirazione

Ecco alcune idee per un pranzo al sacco light da portare in ufficio o all’università. Per preparare cibo sano non ci vuole molto, per cui via la pigrizia ed attiviamoci il giorno prima! Per questo motivo torna molto utile iniziare a praticare il meal prep.

Vediamo allora cosa portare per il pranzo fuori casa.

Polpette di quinoa e zucchine

Le polpette sono perfette per i pranzi light fuori casa. Potrai prepararne in quantità maggiori e congelarle, così da averle sempre a portata di mano! Per una ricetta facile, veloce e ben equilibrata, ti consigliamo di lasciarti ispirare dalla nostre polpette di quinoa a cui potrai aggiungere l’ortaggio che preferisci, come le zucchine.

Torta salata di finocchi e parmigiano

Per una ricetta sfiziosa e facile da preparare, ti consigliamo di provare la torta salata di finocchi e parmigiano. Di seguito gli ingredienti da utilizzare:

200g di farina

30g di Olio extravergine d’oliva (EVO)

250g di finocchi

500g di brodo vegetale

50g di parmigiano reggiano

2 cucchiai da tavola di pangrattato

70g di cipolle

5g di prezzemolo.

Per preparare l’impasto, mettete la farina su un piano e aggiungete l’olio, l’acqua tiepida e il sale, lavorate bene fino a che non si appiccica più alle mani e ottenete una palla morbida e liscia. A questo punto la pasta brisé è pronta.

Pulite bene i finocchi e tagliateli a fettine, mentre preparate mezzo litro di brodo vegetale con 1/2 dado. Prendete una padella, mettete 2 cucchiai d’olio e la cipolla, fate soffriggere leggermente, aggiungete i finocchi, condite con un ciuffetto di prezzemolo. Aggiungete qualche mestolo di brodo fino a che sono ben cotti, aggiustate di sale e fate assorbire bene il brodo. Stendete ora la pasta brisé e disponetela su uno stampo insieme ai finocchi.

Infornate a 180 gradi per 30 minuti circa, fino a che la pasta e i finocchi non risultano ben gratinati.

Panino light

Chi l’ha detto che i panini sono del tutto banditi dalla dieta? Qualsiasi regime ipocalorico necessita di carboidrati..ecco che allora basta abbinare al pane gli ingredienti giusti! Vediamo come preparare un gustoso sandwich alla bresaola sfiziosissimo!

Prendete pane di segale e spalmate ricotta. Sistemateci sopra delle fette di pomodoro e qualche foglia d’insalata verde. Si può anche aggiungere delle scaglie di parmigiano. Ecco che il nostro panino leggero è pronto da mettere in vaschetta, magari per la nostra pausa pranzo all’università.

Insomma le possibilità di fare un pranzo al sacco sano sono davvero molte, basta avere un pizzico di pazienza la sera prima. Sono l’ideale per mangiare genuino nella pausa ufficio o come pranzo al sacco all’università. L’importante è non saltare il pasto.