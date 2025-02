Meal prep: come organizzare i pasti della settimana in poche mosse

Come organizzare i pasti della settimana con il meal prep? Ecco alcuni consigli da seguire per un’alimentazione più bilanciata!

Sempre più diffusa l’attività del meal prep, ma di cosa si tratta esattamente e perché sembrerebbe essere una delle tips di cucina più ricercate del momento?

Organizzare i pasti della settimana porta innumerevoli vantaggi: ti permette di risparmiare tempo (e anche soldi), di trovare i pasti principali delle varie giornate già pronti da consumare o riscaldare e di mangiare quanto più sano ed equilibrato possibile.

Ecco, quindi, come organizzare al meglio i pasti della settimana!

Meal prep, guida per organizzare il menu settimanale al meglio

La prima cosa da fare per poter fare il meal prep è mettere nero su bianco un menu settimanale. In che modo?

Crea un piano alimentare settimanale bilanciato cercando di inserire a ogni pasto sia i cereali sia le verdure. Per quanto riguarda le fonti proteiche principali, invece, potrai inserirle sia nei pasti principali che concentrali in un solo pasto.

A questo punto ti consigliamo di prediligere un tipo di ortaggio fresco di stagione da consumare non solo in un giorno ma anche nei giorni a seguire. Ad esempio, potresti consumare la zucca lunedì a cena e conservarla per preparare delle polpette di zucca per il pranzo del mercoledì.

Lo stesso discorso lo fai con i cereali o comunque le fonti di carboidrati: prepara in grandi quantità un tipo di cereale, ad esempio il riso integrale, e suddividilo in porzioni per dei giorni specifici. Potrai, ad esempio, consumare il riso sia martedì a pranzo che giovedì a cena. In alternativa puoi preparare una doppia porzione di patate e consumarle in maniera diversa: un giorno sotto forma di purè, un altro giorno sotto forma di vellutata.

Per un’ottima organizzazione del meal prep è importante prendersi un giorno della settimana, solitamente il sabato o la domenica, e iniziare a preparare il tutto in anticipo. Ci impiegherai all’incirca 2 – 3 ore, ma ti renderai conto durante il corso della settimana quanto ne sia valso la pena trascorrere tutto quel tempo in cucina una volta soltanto.

La cosa importante è suddividere i pasti già in base ai giorni e avere quindi a disposizione diversi contenitore riutilizzabili. Lava la verdura fresca così da averla già pronta da condire e cuoci tutti i tipi di ortaggi che dovrai consumare cotti.

Durante la preparazione del meal prep è fondamentale “esagera” con le dosi: in questo modo potrai congelare le varie pietanze e utilizzarle anche nelle settimane successive! Il congelatore ovviamente è da prendere in considerazione anche nel caso in cui andrai a consumare un determinato alimento negli ultimi giorni della settimana.

Cerca di variare quanto più possibile gli alimenti senza però esagerare: l’importante è servirli in tavola in maniera differente, ad esempio potresti preparare dei ceci e consumarli un giorno con la pasta, un giorno sotto forma di hummus e un altro giorno sotto forma di burger vegetali.