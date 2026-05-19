Frutta che possiamo mangiare in gravidanza, l’alleata colorata che non va mai dimenticata

In gravidanza, la frutta fresca è un concentrato di sostanze nutrienti che servono sia alla mamma sia al feto. Gli agrumi (arance, mandarini, pompelmi) sono ricchi di vitamina C e folati, fondamentali per la corretta chiusura del tubo neurale nel primo trimestre.

I frutti rossi (mirtilli, fragole, lamponi) offrono una carica di antiossidanti che contrastano l’infiammazione, mentre mele, pere e kiwi sono preziosi per la fibra, utilissima contro la stitichezza, un disturbo comune in gravidanza. L’unico vero nemico non è il frutto, ma ciò che può esserci sulla sua buccia: residui di pesticidi, terra e parassiti come la toxoplasmosi.

Per questo il gesto più importante non è scegliere il frutto, ma lavarlo con cura. Un ammollo di 10-15 minuti in acqua e bicarbonato (un cucchiaino per litro) rimuove la maggior parte delle impurità superficiali. Quando possibile, sbucciare la frutta è ancora più sicuro.

I pochi frutti da limitare (per ragioni precise, non per superstizione)

Le liste di frutta “vietata” in gravidanza sono spesso piene di luoghi comuni. La realtà è più sfumata. L’ananas viene sconsigliato per la presenza di bromelina, un enzima che in alte dosi potrebbe rammollire la cervice. Ma la bromelina si concentra nel torsolo duro, che quasi nessuno mangia. Una fetta di ananas maturo ogni tanto non è pericolosa. La papaya verde, invece, contiene un lattice ricco di papaìna, che può stimolare contrazioni. La papaya arancione e ben matura è sicura, ma quella acerba va evitata.

L’uva, infine, è un frutto spesso trattato con molti pesticidi; non è tossica di per sé, ma va lavata con particolare attenzione, magari strofinando ogni acino sotto l’acqua. In caso di diabete gestazionale, vanno limitati i frutti più zuccherini (uva, fichi, cachi, banane molto mature) e privilegiati quelli a basso indice glicemico come mele, pere, pompelmi e frutti di bosco.

La regola pratica: due porzioni al giorno, intere e di stagione

La quantità ideale è due porzioni di frutta fresca al giorno (una porzione è una mela media, un’arancia, due kiwi o una tazza di frutti di bosco). Meglio mangiare il frutto intero piuttosto che in succo o frullato: la fibra rallenta l’assorbimento degli zuccheri ed evita picchi glicemici.

La frutta secca (noci, mandorle, nocciole) è un’ottima aggiunta, ma una manciata al giorno basta. Durante la gravidanza non bisogna aver paura della frutta, ma imparare a conoscerla. L’unico vero divieto è non lavarla: una semplice disattenzione può costare caro. Per il resto, via libera a colori e sapori, seguendo le stagioni. La natura sa cosa serve in ogni mese, e la frutta matura nel momento giusto è quasi sempre la scelta migliore. Mangiare una pesca a settembre o una mela a ottobre non è solo un piacere, è un modo per ascoltare il proprio corpo e dare al futuro bambino ciò che chiede. Senza paure inutili, ma con qualche accorgimento che non pesa.