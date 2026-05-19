Sai pulire la friggitrice ad aria, non parlo del cestello, guarda!

La maggior parte delle persone lava il cestello della friggitrice ad aria dopo ogni utilizzo, ma dimentica completamente la parte più importante: la serpentina superiore dove si accumulano grasso, schizzi e residui invisibili che possono alterare odori, sapori e perfino le prestazioni dell’elettrodomestico. Negli ultimi anni la friggitrice ad aria è diventata uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle cucine italiane. Pratica, veloce e capace di cuocere con poco olio, viene spesso usata ogni giorno per preparare patatine, carne, verdure e persino dolci. Eppure, mentre quasi tutti si ricordano di lavare il cestello, pochi pensano davvero alla pulizia profonda della parte interna, quella nascosta sopra il vano di cottura. È proprio lì che si deposita il grasso più difficile da eliminare. …

La maggior parte delle persone lava il cestello della friggitrice ad aria dopo ogni utilizzo, ma dimentica completamente la parte più importante: la serpentina superiore dove si accumulano grasso, schizzi e residui invisibili che possono alterare odori, sapori e perfino le prestazioni dell’elettrodomestico.

Negli ultimi anni la friggitrice ad aria è diventata uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle cucine italiane. Pratica, veloce e capace di cuocere con poco olio, viene spesso usata ogni giorno per preparare patatine, carne, verdure e persino dolci. Eppure, mentre quasi tutti si ricordano di lavare il cestello, pochi pensano davvero alla pulizia profonda della parte interna, quella nascosta sopra il vano di cottura.

È proprio lì che si deposita il grasso più difficile da eliminare. Durante la cottura, infatti, l’aria calda trascina minuscole particelle di unto verso la resistenza superiore, creando nel tempo incrostazioni e cattivi odori. Il rischio è quello di ritrovarsi con una friggitrice che fuma, emana odore di bruciato o cuoce peggio del solito. Per questo motivo una manutenzione accurata della serpentina e delle pareti interne diventa fondamentale.

La parte nascosta che quasi nessuno pulisce davvero

Il punto più delicato della friggitrice ad aria è la serpentina collocata nella parte alta dell’apparecchio. È qui che si concentra il calore necessario alla cottura e, allo stesso tempo, è qui che finiscono schizzi di grasso e vapori prodotti dagli alimenti. A occhio nudo spesso sembra pulita, ma basta inclinare leggermente l’elettrodomestico o usare una torcia per notare residui appiccicati e macchie scure. Con il passare del tempo questi depositi possono diventare difficili da rimuovere e compromettere il funzionamento della macchina.

Per effettuare una pulizia profonda della friggitrice ad aria bisogna prima scollegare l’apparecchio dalla corrente e lasciarlo raffreddare completamente. A quel punto conviene capovolgerlo leggermente o inclinarlo in modo da vedere bene la parte superiore interna. La serpentina non va mai immersa nell’acqua né strofinata con spugne abrasive. Il metodo più efficace consiste nell’utilizzare un panno morbido leggermente umido oppure una spazzola delicata, aiutandosi con acqua tiepida e poco sapone neutro. In presenza di unto ostinato può essere utile lasciare agire per qualche minuto un panno umido caldo, così da ammorbidire i residui senza danneggiare le superfici.

L’errore comune che rovina odori e sapori

Uno degli sbagli più frequenti è pensare che basti usare carta forno o contenitori per evitare che la friggitrice si sporchi. In realtà il flusso di aria calda trasporta comunque grassi e vapori verso le parti interne. Ignorare questa pulizia può provocare cattivi odori persistenti e persino fumo durante la cottura. Non è raro che alcuni alimenti inizino ad assumere un retrogusto di bruciato proprio a causa dei residui accumulati vicino alla resistenza.

La manutenzione regolare permette invece di mantenere alte le prestazioni dell’elettrodomestico e di allungarne la durata. Gli esperti consigliano di controllare la parte superiore interna almeno ogni due o tre utilizzi intensivi, soprattutto dopo la preparazione di cibi grassi come pollo, salsicce o hamburger. Anche le pareti laterali meritano attenzione: un semplice panno in microfibra può eliminare schizzi e condensa prima che si trasformino in incrostazioni difficili da togliere. Una friggitrice ad aria pulita a fondo non solo cuoce meglio, ma evita anche quell’odore persistente di fritto che spesso invade la cucina dopo settimane di utilizzo continuo.