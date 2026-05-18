Frutta che aiuta a dimagrire, non tutta fa lo stesso effetto (e l’indice glicemico conta)

Si sente spesso dire “la frutta fa bene, mangiatene quanta volete”. Non è vero per chi cerca di dimagrire. Alcuni frutti, come l’uva, i fichi, il cachi e le banane molto mature, hanno un alto indice glicemico e un contenuto di zuccheri che può superare i 15 grammi per 100 grammi di polpa.

Mangiandoli da soli, lontano dai pasti, provocano un rapido picco insulinico seguito da un altrettanto rapido crollo della glicemia, che stimola la fame e spinge a cercare altri cibi. Altri frutti, invece, hanno un carico glicemico basso e una densità calorica ridotta, il che li rende alleati della dieta. La differenza sta nel rapporto tra acqua, fibre e zuccheri: più acqua e fibre ci sono, più lento è l’assorbimento del fruttosio e più duratura è la sazietà.

I tre frutti più efficaci per controllare il peso

Il primo è il pompelmo. Ricco d’acqua (oltre il 90%) e di fibre solubili, ha un indice glicemico molto basso (25). Alcuni studi hanno osservato che consumare mezzo pompelmo prima dei pasti riduce l’apporto calorico del pasto successivo, probabilmente per l’effetto saziante combinato di acqua e fibra. Meglio mangiarlo fresco, non spremuto: la spremuta elimina la fibra e concentra gli zuccheri. Il secondo è la mela, in particolare la Granny Smith.

Contiene pectina, una fibra che nello stomaco forma un gel voluminoso e rallenta lo svuotamento gastrico. Mangiare una mela intera con la buccia 15 minuti prima di pranzo riduce la fame e il consumo di calorie del 10-15%. Il terzo è il frutto della passione (maracujà). Ha poche calorie (circa 50 per 100 g) ma un altissimo contenuto di fibre insolubili (10 g per 100 g), che creano sazietà meccanica e regolarizzano l’intestino. L’unico difetto è il costo e la stagionalità limitata.

Le regole d’oro per non sbagliare: porzione, abbinamento e momento

Anche la frutta “buona” va dosata. Una porzione da 150 grammi (una mela, un pompelmo, due mandarini) è sufficiente. Non bisogna superare le due porzioni al giorno se si è in dieta. L’errore più comune è mangiare la frutta da sola come spuntino: senza proteine o grassi, lo zucchero entra velocemente nel sangue. Meglio abbinarla a uno yogurt greco, a una manciata di mandorle o a un pezzo di formaggio magro. Il momento ideale è la metà mattina (tra colazione e pranzo) o il primo pomeriggio, mai dopo cena (l’insulina notturna favorisce l’accumulo di grasso).

La frutta disidratata (albicocche secche, datteri, fichi secchi) è concentrata in zuccheri e va evitata durante la dieta: 30 grammi di uvetta hanno le stesse calorie di una mela intera, ma senza l’effetto saziante dell’acqua. La frutta non è un nemico, ma non è nemmeno un alimento illimitato. Saperla scegliere e abbinare fa la differenza tra un dimagrimento lento e uno stallo.