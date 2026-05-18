Dieta della mela, ecco a cosa fare attenzione per prendersi cura del corpo

La mela è ricca di acqua (circa l’85%) e di fibre solubili (pectina), che nello stomaco si trasformano in un gel voluminoso e rallentano lo svuotamento gastrico. Il risultato è una sazietà meccanica rapida e prolungata, con un apporto calorico bassissimo (circa 50 kcal per 100 grammi). Ma attenzione: la mela da sola non fornisce proteine né grassi essenziali.

Seguirla per più di tre giorni consecutivi espone al rischio di perdita di massa muscolare, stanchezza e carenze. Non è una dieta bilanciata, ma può essere uno strumento di “reset” per un paio di giorni, o un modo per gestire la fame tra un pasto e l’altro.

Come usarla senza cadere nell’effetto yo-yo

L’unico modo sensato di inserire la mela in un percorso di dimagrimento è come sostituto di uno spuntino ipercalorico (merendine, patatine, bevande zuccherate) o come antipasto prima di un pasto principale. Mangiare una mela intera, con la buccia, 20 minuti prima di pranzo o cena riduce l’appetito e porta a consumare meno calorie complessive.

La versione “dieta della mela” che promette di perdere 3 chili in 3 giorni è una farsa: quei chili sono per lo più liquidi e feci, e si riprendono appena si torna a mangiare normalmente. Meglio una mela al giorno, tutti i giorni, inserita in una dieta varia ed equilibrata. La scelta della varietà conta: le mele verdi (Granny Smith) hanno un indice glicemico più basso e più fibra; le mele rosse (Stark, Fuji) sono più dolci ma contengono più zuccheri.

I rischi e le controindicazioni da non ignorare

La dieta della mela è sconsigliata a chi soffre di gastrite, reflusso o sindrome dell’intestino irritabile: l’acidità e le fibre insolubili della buccia possono irritare la mucosa. Anche i diabetici devono fare attenzione: nonostante l’indice glicemico medio, consumare più di due mele al giorno può causare picchi glicemici se non abbinate a proteine o grassi. Non è adatta a bambini, adolescenti, donne in gravidanza o allattamento.

L’errore più comune è credere che “la mela pulisce l’intestino” e che si possa mangiare a volontà. Le mele contengono fruttosio, che in eccesso (più di 4-5 al giorno) si trasforma in grasso nel fegato, esattamente come lo zucchero raffinato. La dieta della mela, insomma, non è una soluzione, è un aiuto. Se usata con intelligenza – una mela prima dei pasti, una al posto della merendina – può aiutare a ridurre le calorie. Ma nessuna mela, da sola, ha mai fatto dimagrire nessuno.