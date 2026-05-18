Le infradito che tornano protagoniste, non devono mancare nel tuo guardaroba

Comode, essenziali e sorprendentemente chic: le infradito tornano protagoniste della Primavera Estate 2026 con un fascino nuovo.

La moda le aveva già riportate al centro della scena, ma ora il fenomeno sembra avere una spinta ancora più forte. Le infradito non sono più soltanto la calzatura da spiaggia infilata in valigia all’ultimo momento: diventano un dettaglio di stile capace di accompagnare abiti leggeri, pantaloni sartoriali, gonne lunghe e look cittadini. Le infradito di tendenza per la Primavera Estate 2026 puntano su linee pulite, materiali più curati e colori facili da abbinare, trasformando un accessorio semplice in una scelta precisa di guardaroba.

Il successo nasce proprio da questo equilibrio: una scarpa immediata, pratica, riconoscibile, ma con una nuova ambizione estetica. Non serve più aspettare le vacanze per indossarle, perché le versioni più attuali funzionano anche in città, soprattutto quando il caldo impone leggerezza e il look chiede naturalezza. Le infradito eleganti e minimal conquistano perché alleggeriscono l’insieme senza farlo apparire trascurato, dando a ogni outfit un’aria rilassata ma studiata.

Il ritorno inatteso della scarpa più semplice

Per anni considerate troppo informali, le infradito stanno vivendo una nuova stagione di attenzione. Il loro ritorno non dipende soltanto dalla voglia di comodità, ma da un cambiamento più ampio nel modo di intendere lo stile estivo. Oggi il lusso non coincide sempre con l’eccesso: spesso passa da forme essenziali, dettagli discreti e capi capaci di durare oltre una sola stagione. In questo scenario, le infradito minimaliste trovano spazio perché parlano un linguaggio diretto, fatto di silhouette pulite e versatilità quotidiana.

La differenza rispetto al passato è tutta nei dettagli. Suole più strutturate, fascette sottili o leggermente imbottite, pelle liscia, colori neutri e finiture curate rendono questa calzatura molto più trasversale. Il nero resta una scelta sicura, il marrone richiama l’estetica naturale dell’estate, il bianco illumina gli abbinamenti più semplici, mentre le tonalità metallizzate aggiungono un tocco serale senza appesantire. Le infradito da avere nel guardaroba sono quelle che riescono a passare con facilità dal costume intero a un abito sottoveste, dai jeans chiari a un completo in lino.

L’errore da non fare quando si scelgono

Il rischio più comune è pensare che tutte le infradito siano uguali. In realtà, proprio perché si tratta di una scarpa ridotta all’essenziale, ogni proporzione diventa visibile: la forma della punta, lo spessore della suola, il materiale della fascetta e persino il modo in cui il piede resta appoggiato cambiano completamente l’effetto finale. Per un risultato più raffinato conviene scegliere modelli sobri, ben costruiti e coerenti con il proprio stile. Le infradito più chic dell’estate non devono sembrare improvvisate, ma inserite con naturalezza dentro un look pensato.

La loro forza è anche la capacità di risolvere molti abbinamenti. Con un vestito lungo creano un contrasto rilassato, con pantaloni ampi rendono l’insieme più leggero, con shorts e camicia regalano un’allure vacanziera immediata. Non sono più un ripiego, ma una scelta. Ecco perché stanno andando a ruba: rispondono al desiderio di vestirsi bene senza complicarsi la vita, unendo comodità, freschezza e una semplicità che funziona. Le infradito di tendenza 2026 diventano così il pezzo discreto che non ruba la scena, ma cambia il tono dell’intero guardaroba estivo.