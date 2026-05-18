Crema al caffè light, pronti per la prova costume

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La crema al caffè light è il dessert fresco e goloso perfetto per chi non vuole rinunciare al gusto ma desidera qualcosa di più leggero in vista della prova costume. Facile e velocissima da preparare, questa crema al caffè senza panna conquista per la sua consistenza soffice e spumosa. Il segreto sta nell’utilizzo di pochi ingredienti semplici che permettono di ottenere una crema fresca, vellutata e dal gusto intenso di caffè, ideale da servire a fine pasto oppure durante le giornate più calde. Questa versione leggera è perfetta per chi cerca un dessert diverso dal solito ma senza eccessi. La crema al caffè light fatta in casa si prepara in pochissimi minuti e può essere conservata in frigorifero fino al …

crema al caffè

La crema al caffè light è il dessert fresco e goloso perfetto per chi non vuole rinunciare al gusto ma desidera qualcosa di più leggero in vista della prova costume.

Facile e velocissima da preparare, questa crema al caffè senza panna conquista per la sua consistenza soffice e spumosa. Il segreto sta nell’utilizzo di pochi ingredienti semplici che permettono di ottenere una crema fresca, vellutata e dal gusto intenso di caffè, ideale da servire a fine pasto oppure durante le giornate più calde.

Questa versione leggera è perfetta per chi cerca un dessert diverso dal solito ma senza eccessi. La crema al caffè light fatta in casa si prepara in pochissimi minuti e può essere conservata in frigorifero fino al momento di servirla. Un dolce semplice ma scenografico che riesce sempre a sorprendere grazie alla sua leggerezza e alla sua irresistibile cremosità.

Ingredienti della ricetta

  • 200 ml di caffè freddo
  • 200 ml di acqua fredda
  • 80 g di zucchero
  • Ghiaccio q.b.
  • Cacao amaro per decorare
  • Chicchi di caffè facoltativi

Procedimento passo passo della ricetta

  • Preparare il caffè e lasciarlo raffreddare completamente.
  • Versare il caffè freddo in una ciotola capiente oppure nel contenitore di una planetaria.
  • Aggiungere l’acqua ben fredda e lo zucchero.
  • Unire qualche cubetto di ghiaccio per aiutare la crema a montare meglio.
  • Iniziare a montare il composto con le fruste elettriche alla massima velocità.
  • Continuare a lavorare il composto per alcuni minuti fino a ottenere una crema chiara, soffice e spumosa.
  • Quando la consistenza sarà diventata compatta e vellutata, eliminare eventuali residui di ghiaccio.
  • Distribuire la crema al caffè nelle coppette da dessert.
  • Lasciare riposare qualche minuto in frigorifero per renderla ancora più fresca.
  • Decorare con una spolverata di cacao amaro oppure con chicchi di caffè.
  • Servire subito la crema ben fredda.

La crema al caffè light è la soluzione ideale per concedersi una pausa dolce senza appesantirsi. Fresca, leggera e pronta in pochi minuti, questa ricetta è perfetta per l’estate e per chi desidera un dessert semplice ma ricco di sapore. Il gusto intenso del caffè e la consistenza soffice rendono questa preparazione davvero irresistibile, soprattutto nelle giornate più calde.