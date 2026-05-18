Crema al caffè light, pronti per la prova costume

La crema al caffè light è il dessert fresco e goloso perfetto per chi non vuole rinunciare al gusto ma desidera qualcosa di più leggero in vista della prova costume. Facile e velocissima da preparare, questa crema al caffè senza panna conquista per la sua consistenza soffice e spumosa. Il segreto sta nell’utilizzo di pochi ingredienti semplici che permettono di ottenere una crema fresca, vellutata e dal gusto intenso di caffè, ideale da servire a fine pasto oppure durante le giornate più calde. Questa versione leggera è perfetta per chi cerca un dessert diverso dal solito ma senza eccessi. La crema al caffè light fatta in casa si prepara in pochissimi minuti e può essere conservata in frigorifero fino al …

La crema al caffè light è il dessert fresco e goloso perfetto per chi non vuole rinunciare al gusto ma desidera qualcosa di più leggero in vista della prova costume.

Facile e velocissima da preparare, questa crema al caffè senza panna conquista per la sua consistenza soffice e spumosa. Il segreto sta nell’utilizzo di pochi ingredienti semplici che permettono di ottenere una crema fresca, vellutata e dal gusto intenso di caffè, ideale da servire a fine pasto oppure durante le giornate più calde.

Questa versione leggera è perfetta per chi cerca un dessert diverso dal solito ma senza eccessi. La crema al caffè light fatta in casa si prepara in pochissimi minuti e può essere conservata in frigorifero fino al momento di servirla. Un dolce semplice ma scenografico che riesce sempre a sorprendere grazie alla sua leggerezza e alla sua irresistibile cremosità.

Ingredienti della ricetta

200 ml di caffè freddo

200 ml di acqua fredda

80 g di zucchero

Ghiaccio q.b.

Cacao amaro per decorare

Chicchi di caffè facoltativi

Procedimento passo passo della ricetta

Preparare il caffè e lasciarlo raffreddare completamente.

Versare il caffè freddo in una ciotola capiente oppure nel contenitore di una planetaria.

Aggiungere l’acqua ben fredda e lo zucchero.

Unire qualche cubetto di ghiaccio per aiutare la crema a montare meglio.

Iniziare a montare il composto con le fruste elettriche alla massima velocità.

Continuare a lavorare il composto per alcuni minuti fino a ottenere una crema chiara, soffice e spumosa.

Quando la consistenza sarà diventata compatta e vellutata, eliminare eventuali residui di ghiaccio.

Distribuire la crema al caffè nelle coppette da dessert.

Lasciare riposare qualche minuto in frigorifero per renderla ancora più fresca.

Decorare con una spolverata di cacao amaro oppure con chicchi di caffè.

Servire subito la crema ben fredda.

La crema al caffè light è la soluzione ideale per concedersi una pausa dolce senza appesantirsi. Fresca, leggera e pronta in pochi minuti, questa ricetta è perfetta per l’estate e per chi desidera un dessert semplice ma ricco di sapore. Il gusto intenso del caffè e la consistenza soffice rendono questa preparazione davvero irresistibile, soprattutto nelle giornate più calde.