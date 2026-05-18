Crema al caffè light, pronti per la prova costume

La crema al caffè light è il dessert fresco e goloso perfetto per chi non vuole rinunciare al gusto ma desidera qualcosa di più leggero in vista della prova costume.
Facile e velocissima da preparare, questa crema al caffè senza panna conquista per la sua consistenza soffice e spumosa. Il segreto sta nell’utilizzo di pochi ingredienti semplici che permettono di ottenere una crema fresca, vellutata e dal gusto intenso di caffè, ideale da servire a fine pasto oppure durante le giornate più calde.
Questa versione leggera è perfetta per chi cerca un dessert diverso dal solito ma senza eccessi. La crema al caffè light fatta in casa si prepara in pochissimi minuti e può essere conservata in frigorifero fino al momento di servirla. Un dolce semplice ma scenografico che riesce sempre a sorprendere grazie alla sua leggerezza e alla sua irresistibile cremosità.
Ingredienti della ricetta
- 200 ml di caffè freddo
- 200 ml di acqua fredda
- 80 g di zucchero
- Ghiaccio q.b.
- Cacao amaro per decorare
- Chicchi di caffè facoltativi
Procedimento passo passo della ricetta
- Preparare il caffè e lasciarlo raffreddare completamente.
- Versare il caffè freddo in una ciotola capiente oppure nel contenitore di una planetaria.
- Aggiungere l’acqua ben fredda e lo zucchero.
- Unire qualche cubetto di ghiaccio per aiutare la crema a montare meglio.
- Iniziare a montare il composto con le fruste elettriche alla massima velocità.
- Continuare a lavorare il composto per alcuni minuti fino a ottenere una crema chiara, soffice e spumosa.
- Quando la consistenza sarà diventata compatta e vellutata, eliminare eventuali residui di ghiaccio.
- Distribuire la crema al caffè nelle coppette da dessert.
- Lasciare riposare qualche minuto in frigorifero per renderla ancora più fresca.
- Decorare con una spolverata di cacao amaro oppure con chicchi di caffè.
- Servire subito la crema ben fredda.
La crema al caffè light è la soluzione ideale per concedersi una pausa dolce senza appesantirsi. Fresca, leggera e pronta in pochi minuti, questa ricetta è perfetta per l’estate e per chi desidera un dessert semplice ma ricco di sapore. Il gusto intenso del caffè e la consistenza soffice rendono questa preparazione davvero irresistibile, soprattutto nelle giornate più calde.