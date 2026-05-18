Qual è l’età in cui ci si sente anziani, cosa dice lo studio

Non esiste un’età precisa in cui una persona si percepisce davvero anziana: molto dipende dal contesto sociale, dalla salute, dallo stile di vita e persino dal modo in cui cambia la società. Uno studio recente ha provato però a capire quando scatta questa sensazione e il risultato sorprende molte persone. Il tema dell’età anziana è diventato sempre più centrale in una società in cui l’aspettativa di vita continua ad allungarsi e in cui i sessantenni di oggi hanno abitudini, energie e ritmi molto diversi rispetto alle generazioni precedenti. Secondo gli esperti, infatti, il concetto stesso di vecchiaia si è trasformato negli ultimi decenni e non coincide più automaticamente con il pensionamento o con il superamento di una determinata soglia anagrafica. …

Non esiste un’età precisa in cui una persona si percepisce davvero anziana: molto dipende dal contesto sociale, dalla salute, dallo stile di vita e persino dal modo in cui cambia la società. Uno studio recente ha provato però a capire quando scatta questa sensazione e il risultato sorprende molte persone.

Il tema dell’età anziana è diventato sempre più centrale in una società in cui l’aspettativa di vita continua ad allungarsi e in cui i sessantenni di oggi hanno abitudini, energie e ritmi molto diversi rispetto alle generazioni precedenti. Secondo gli esperti, infatti, il concetto stesso di vecchiaia si è trasformato negli ultimi decenni e non coincide più automaticamente con il pensionamento o con il superamento di una determinata soglia anagrafica.

Proprio per capire quando ci si sente anziani, alcuni ricercatori hanno analizzato il rapporto tra età reale e percezione personale, arrivando a una conclusione interessante: molte persone iniziano a definirsi anziane molto più tardi rispetto a quanto si pensasse in passato. Questo cambiamento sarebbe legato non solo ai progressi della medicina, ma anche a una maggiore attenzione al benessere fisico, alla vita sociale e alla partecipazione attiva nella quotidianità.

La vecchiaia non inizia più a 60 anni

Per molto tempo si è considerata la soglia dei 60 o 65 anni come l’inizio della terza età. Oggi però questa idea appare sempre meno aderente alla realtà. Secondo quanto emerge dall’analisi pubblicata sul tema dell’età anziana, molte persone sopra i 65 anni continuano a lavorare, viaggiare, praticare sport e mantenere una vita sociale intensa, senza percepirsi affatto come anziane.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la percezione soggettiva. Gli studiosi hanno osservato che, in media, gli individui tendono a sentirsi più giovani rispetto alla loro età anagrafica. In pratica, una persona di 70 anni potrebbe sentirsi mentalmente e fisicamente vicina ai 55 o ai 60 anni. Questo fenomeno è diventato sempre più comune nelle società occidentali e contribuisce a spostare in avanti il concetto di quando si diventa anziani.

Conta più lo stile di vita della carta d’identità

Secondo gli esperti, il modo in cui si vive incide profondamente sulla percezione dell’età. Fare movimento, avere relazioni sociali attive, mantenere hobby e interessi personali può influenzare il benessere psicologico e ridurre la sensazione di invecchiamento. Non è quindi soltanto una questione biologica: sentirsi anziani dipende anche dal ruolo che una persona continua ad avere nella società e dalla propria autonomia quotidiana.

Un altro elemento importante riguarda il cambiamento culturale. Oggi l’immagine della terza età è molto diversa rispetto al passato e sempre più persone rifiutano etichette legate alla vecchiaia. La ricerca evidenzia infatti che la definizione di persona anziana tende a spostarsi in avanti con il passare del tempo: chi oggi ha 70 anni spesso considera anziane le persone molto più grandi di lui. Un fenomeno che racconta non solo l’allungamento della vita media, ma anche una nuova idea di invecchiamento, più dinamica e meno legata ai numeri.