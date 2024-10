Polpette con la zucca croccanti: la gustosa ricetta autunnale al forno

La zucca è la vera protagonista della stagione autunnale, sia a tavola che per quanto riguarda decorazioni e quant’altro. Dal sapore avvolgente e dolce, può essere utilizzata per preparare molti piatti gustosi e questo grazie anche alla sua versatilità.

Le polpette con la zucca, ad esempio, sono facili da preparare e perfette per ogni occasione. Scopriamo la gustosa ricetta autunnale delle croccanti polpette con la zucca al forno.

La ricetta delle croccanti polpette di zucca al forno

Le croccanti polpette di zucca possono essere servite come secondo piatto, ma anche come antipasto per una cena in famiglia o tra amici. Questa semplice ricetta consente di scoprire la dolcezza della zucca, insieme al ricco sapore delle spezie. Piatto fatto in casa, le polpette di zucca sono facili da preparare e adatte a un regime alimentare vegetariano. La preparazione richiede appena mezz’ora. Ecco gli ingredienti per 20 polpette.

Ingredienti:

400 grammi di zucca cotta

100 grammi di pangrattato

100 grammi di formaggio grattugiato

1 uovo

Sale q.b.

Pepe q.b.

3 foglie di salvia tritate

Olio di oliva q.b.

Preparazione:

Prima di tutto, occorre frullare la zucca cotta in un mixer o, in alternativa, è possibile schiacciarla con la forchetta. Una volta ottenuta una purea omogenea, versatela in una ciotola abbastanza capiente e fatela raffreddare prima di procedere. Alla polpa di zucca, aggiungete formaggio grattugiato, uovo e pangrattato. Condite, quindi, con pepe, sale e salvia tritata, mescolando il tutto nuovamente. Dopo aver mescolato tutti gli ingredienti con una forchetta, formate le polpette con le mani. Man mano che queste sono pronte, riponetele su una teglia preparata con carta forno, cercando di distanziarle tra loro per una migliore cottura. Completate tutto con un filo di olio d’oliva. Quindi, infornate e cuocete a forno ventilato a 200 °C per circa quindici minuti, fino a doratura. Sfornate e servite calde!

Le polpette di zucca possono essere preparate anche in padella, con patate – semplicemente schiacciando una patata bollita da aggiungere all’impasto – o aggiungendo aglio, menta, rosmarino, cumino, timo, cannella o chiodi di garofano a piacere. Si tratta di un piatto che è meglio servire caldo e a cui è possibile aggiungere delle salse come accompagnamento. Le polpette di zucca possono essere conservate in frigorifero per un paio di giorni e, ovviamente, riscaldate prima di consumarle. Si tratta di una delle ricette autunnali più buone in assoluto… provare per credere! E non dimenticate di assaggiare anche i pancake con la zucca per una colazone sana.