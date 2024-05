Colazione sana per bambini, idee sfiziose per iniziare al meglio la giornata

I nutrizionisti e gli esperti del settore spesso parlano di quanto sia importante fare colazione al mattino, non solo per noi adulti, ma anche (e soprattutto) per i più piccoli.

Se sei in cerca di idee per una colazione sana per bambini, vogliamo proporti alcune alternative sfiziose per chi spesso rifiuta di bere il latte al mattino.

Innanzitutto il nostro suggerimento più importante è quello di far fare colazione al bambino nella maniera più serena, quindi se deve andare a scuola metti da parte la fretta, piuttosto sveglialo prima così da poterlo lasciare tranquillo davanti la sua tazza di latte.

Colazione per bambini, le idee per una scelta sana ed equilibrata

Alternare la colazione è importante anche per il bambino, così da poter gustare ogni giorno qualcosa di diverso e soprattutto inizierà a vedere la colazione come un momento sereno da condividere in famiglia.

Evita le merendine e tutto ciò che è confezionato, può andar bene di tanto in tanto purché gli ingredienti siano di qualità. Oltre a proporgli di tanto in tanto la famosa colazione di latte e biscotti, potresti portare a tavola una crostata fatta in casa con marmellata. Scegli la confettura che più gli piace e lo renderai contento!

In alternativa potresti preparare anche una fetta di pane con crema alle nocciole o confetture varie accompagnata da una deliziosa spremuta di arancia. La domenica mattina, invece, potresti proporre qualcosa di diverso e portare a tavola dei deliziosi pancakes farciti o dei muffin con gocce di cioccolato! Anche delle crepes fatte in casa conquisteranno immediatamente la sua attenzione.

Un buono smoothie è tutto quello che ci vuole per iniziare al meglio la giornata, da accostare ad una torta fatta in casa semplice e leggera, perfetta per la colazione. Ad esempio potresti provare a preparare una torta all’arancia per tutta la famiglia! Durante la settimana per una colazione più veloce potresti proporre lo yogurt bianco con della frutta fresca, anche una semplice banana andrà più che bene, arricchito anche da un po’ di cereali di qualità.

Di tanto in tanto potresti proporre una colazione salata, quindi via libera con pancake salati, toast con prosciutto e formaggio, uova, pane e focaccine! Ascolta anche i desideri del tuo bambino e coinvolgilo nella scelta della colazione e se possibile anche nella preparazione. Ciò gli permetterà di vivere il risveglio con ancora più serenità e tranquillità in famiglia!