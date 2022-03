Torta all'arancia: ricetta facile e veloce

La torta all’arancia è un dolce buono e molto semplice, perfetto da servire a colazione o come dessert casalingo da fine pasto, non sempre occorre fare dolci pomposi e super decorati, a volte quello che occorre è solo un pò di semplicità e genuinità. La torta all’arancia è l’ideale da fare in inverno perché le arance sono nel loro periodo migliore e ci sono quelle rosse che daranno un sapore davvero fantastico alla vostra torta, provare per credere!

Ingredienti per la torta all’arancia (dosi per 4 persone)

130 gr di farina

140 gr di zucchero

90 gr di burro

5 uova

un pizzico di sale

vaniglia

scagliette di mandorle

2 arance

Preparazione

Separate i tuorli dagli albumi e metteteli in due ciotole separate. Montate i tuorli con lo zucchero fino ad avere un composto spumoso, poi unite il burro fuso, il sale, la vaniglia e la farina setacciata. Montate gli albumi a neve e poi gradualmente uniteli al composto con le uova, mescolate dal basso verso l’alto fino ad avere una crema omogenea. Prelevate la scorza da un’arancia, poi spremete il succo, filtratelo ed unitelo al composto.



Imburrate e infarinate uno stampo per torte e versate il composto preparato al suo interno, livellatelo con il dorso di un cucchiaio bagnato e poi cuocete la torta in forno preriscaldato a 170°C per circa 45 minuti.



Mentre la torta è in forno tagliate l’altra arancia a fettine sottili che poi serviranno per la decorazione. Se volete potete caramellare le fette d’arancia in una padella con lo zucchero per renderle più dolci. Sfornate la torta e spolverizzatela con lo zucchero a velo decorate con la scorzetta d’arancia e con le fette di arancia caramellata. Se il dolce è per colazione, io direi di non mettere nessuna decorazione ma solo lo zucchero a velo di sopra.