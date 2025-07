Attenzione: rischi di buttare un trucco prezioso e costoso se fai questo errore con il frigorifero!

È estate e capita che i trucchi si sciolgano all’interno dei beauty case. Pertanto, decidiamo spesso di spostarne le confezioni all’interno del frigorifero.

A volte può essere una buona soluzione. Altre, invece, rovinerà quel make up che hai pagato tanto e che conservi con tanto amore e affetto.

Se metti il trucco di cui sto per parlarti nel frigorifero, smettila subito: se continui così finirai per doverlo buttare.

Anche io lo facevo spesso, prima che la mia amica Aurora, make up artist, mi facesse notare l’errore che stavo commettendo.

Metti questo trucco nel frigorifero in estate? Smettila subito!

Il trucco che in molti mettono nel frigorifero in estate è uno dei più costosi in assoluto. Quindi, così facendo, perderai tanti soldi, non solo un prodotto a cui sei affezionata.

Il prodotto da NON mettere mai in frigorifero è il fondotinta liquido.

Sebbene l’idea di applicare un prodotto fresco sul viso possa sembrare piacevole e rinfrescante in estate, la bassa temperatura del frigorifero altera la consistenza del fondotinta, separando gli oli dagli altri ingredienti.

Inoltre, la variazione di temperatura tra frigo e ambiente può accelerare l’ossidazione di alcuni pigmenti, alterando il colore e l’effetto finale sulla pelle. Insomma, non vuoi ritrovarti con la pelle gialla o peggio verdognola, no?

In due parole? Non ti resterà che un prodotto da buttare.

Un vero peccato, se hai anche perso tempo per vedere come scegliere il fondotinta giusto in estate. Per non parlare del danno economico!

Come ti accennavo, fondotinta di fascia medio-alta possono arrivare a costare dai 30 ai 60 euro (o più).

I prodotti che puoi mettere nel frigo in tutta tranquillità

Non tutto il make-up non dovrebbe essere messo in frigo. Alcuni prodotti, se ben dosati, possono trarne beneficio.

Ad esempio, le creme contorno occhi sfruttano il freddo per aiutare a sgonfiare le borse, mentre le face mist o gli spray rinfrescanti risultano particolarmente piacevoli e tonificanti se applicati freschi.

Io spesso lo faccio invece con le patch per gli occhi e devo dire che gradisco moltissimo l’effetto “rinfrescante”.

Anche questo è stato un consiglio della mia amica make up artist Aurora, che ringrazio molto per avermi svoltato la vita in questo senso.

Anche le maschere viso in gel possono rinfrescare la pelle e lenire i rossori se leggermente raffreddate.

Tuttavia, è sempre preferibile usare un mini frigo specifico per cosmetici, che mantiene una temperatura leggermente più alta rispetto frigorifero da cucina, che risulta troppo freddo per la maggior parte dei prodotti di bellezza.