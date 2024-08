Fondotinta in estate, come scegliere quello giusto?

I consigli su come scegliere il fondotinta in estate e i prodotti migliori da utilizzare sulla propria pelle!

Durante l’estate l’utilizzo dei prodotti make up potrebbe subire una variazione. Questo perché con le alte temperature sudare diventa l’attività più gettonata del giorno, quindi un make up troppo elaborato e pesante sul viso potrebbe peggiorare la situazione.

Per questo motivo i make up più gettonati e consigliati anche dagli esperti del settore è proprio un trucco facile, veloce e pratico da sfoggiare durante il giorno nonostante il caldo afoso e talvolta anche insopportabile.

Il trucco estivo e leggero può essere realizzato in meno di 10 minuti, proprio come il trucco veloce consigliato per le mamme durante tutto l’anno. Come scegliere, però, il fondotinta in estate? Preparare la base del viso è importante per evitare disagi come una pelle appesantita e un make up difficile da gestire fuori casa.

Fondotinta durante l’estate, ecco come sceglierlo per la propria pelle

Scegliere i prodotti da utilizzare sul proprio viso è un passaggio che richiede determinate accortezze. Innanzitutto è importante preparare la pelle a ricevere i prodotti del viso, quindi durante la tua skincare quotidiana evita una crema viso idrante pesante, piuttosto privilegia un prodotto con una formula leggera facile da stendere.

Dopo aver preparato il viso, quindi, potrai procedere con l’applicazione del make up. Il fondotinta che utilizzi durante i mesi invernali potrebbe non andar più bene, quindi potresti aver bisogno di scegliere un prodotto da utilizzare nel periodo estivo.

Come prima cosa dobbiamo sottolineare l’importanza della protezione solare. In commercio esistono diversi prodotti con SPF in grado di rendere la pelle del viso più uniformata e protetta dal sole. Quindi scegliere un fondotinta con filtri UV è una scelta importante da non sottovalutare.

Privilegia il fondotinta compatto in polvere, ti permette di contrastare la pelle grassa e di rendere l’incarnato più omogeneo durante tutto il giorno. Quello in polvere, inoltre, è consigliato a chi ha una pelle grassa del viso abbastanza impegnativa e a chi tende a lucidarsi specialmente nella zona T a causa del caldo. Inoltre hanno una durata molto più lunga, porta attenzione a scegliere un prodotto di qualità altrimenti rischi di ottenere l’effetto contrario.

Quello in crema può andar bene su pelli secche o con imperfezioni abbastanza evidenti, come macchie della pelle, da privilegiare solo se la pelle non tende a diventare lucida durante il giorno a causa del caldo. Per entrambe le scelte privilegia texture leggere e facili da stendere, se non dovessero contenere filtri UV puoi sempre applicare una protezione solare adatta per il viso prima della stesura del fondotinta.