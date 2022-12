Come fare un’ottima skin care in soli 5 passaggi

Noi donne siamo sempre molto attente alla bellezza e alla salute della nostra pelle, che se non trattata con la giusta cura tende a dar vita a fastidiosi inestetismi, talvolta anche dolorosi, come nel caso dei brufoli.

Inoltre, una cattiva salute della pelle può comportare un suo invecchiamento precoce, per questo è necessario fare affidamento a una buona skin care quotidiana, affinché il nostro viso risulti sempre sano, curato e pulito.

Eccovi spiegato in breve quali dovrebbero essere i 5 passaggi fondamentali per garantire un’ottima skin care quotidiana.

Skin care quotidiana: i must have Struccante

Detergente

Tonico

Siero

Crema viso

Struccante

La sera, prima di andare a letto, è sempre bene ripulire al meglio il nostro viso dal trucco e da ogni impurità. Questo perché nella notte il residuo di sporco o di make up va a ostruire i pori e a lungo andare può causare una proliferazione batterica, con conseguente manifestazione di brufoli e punti neri.

Il primo passaggio, perciò, è proprio quello dello struccante, da passare con delicatezza sul viso per eliminare ogni traccia di make up senza creare irritazioni. Lo struccante deve essere adatto alla nostra tipologia di pelle, se grassa, secca, mista o delicata, ed è più efficace se unito o combinato a dell’acqua micellare, in grado di eliminare non solo il trucco ma anche il sebo in eccesso.

Detergente

Per proseguire nella nostra skin care è opportuno, ora, usare un detergente, anche questo indicato per la nostra tipologia di pelle, così da ripulire completamente il viso da ogni impurità.

Il risciacquo va effettuato con acqua tiepida, in quanto è la temperatura migliore per permettere alla pelle di beneficiare dei trattamenti.

Infine, per evitare l’insorgenza di irritazioni, è bene asciugare tamponando con l’asciugamano e non strofinando.

Ricordiamoci che il nostro viso è la parte del corpo maggiormente esposta agli agenti atmosferici, e quindi quella più stressata dalla giornata appena trascorsa, cerchiamo di trattarla con cura e dolcezza.

Tonico

Conclusa la fase della pulizia, con ogni impurità eliminata e la detersione conclusa, ciò di cui ha bisogno adesso il nostro viso è un po’ di rinvigorimento, per riprendersi dalla fatica della giornata.

Il tonico serve proprio a questo, a ridare alla pelle un po’ di luminosità, di forza, e in più permette di chiudere i pori.

Siero

Il siero viso anticipa l’arrivo della crema, preparando la pelle affinché possa godere appieno di tutti i suoi benefici.

È un concentrato di principi attivi e in commercio se ne trovano di vari tipi: con effetto anti-age per ridare giovinezza alla pelle, rivitalizzanti per dare un po’ di vigore alla pelle smunta, oppure idratante per le pelli secche.

Scegliete quello che più vi si addice, anche in base all’effetto che desiderate ottenere nel lungo termine, così da iniziare a coccolare un po’ la vostra pelle.

Ricordatevi solo di evitare il contorno occhi e labbra, che andranno trattati con prodotti appositi, essendo zone molto più delicate.

Crema viso

Infine è il momento della crema viso, per terminare la vostra skin care serale con un’ultima coccola.

L’uso del siero permetterà agli effetti della crema di penetrare più in profondità e ottenere così un ottimo risultato.

Ancora una volta, in commercio si trovano molte tipologie di creme differenti, non solo per diversa azione e principi attivi, ma anche per profumo o consistenza.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti, ma l’effetto primario non cambia: quello di dare alla pelle elasticità, idratazione e luminosità, purificandola e facendola tornare meravigliosa come sempre.