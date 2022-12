Come scegliere lo struccante più adatto per la nostra pelle: la guida

Truccarsi è meraviglioso, e su questo non ci piove. Ma dedichiamo davvero tutta l’attenzione necessaria al momento della detersione? La skincare quotidiana riveste per la pelle un’importanza fondamentale, un gesto d’amore e bellezza a cui nessun make-up lover dovrebbe rinunciare: questo permette di liberare i pori da polvere e residui dannosi, facendo respirare la cute consentendo alle cellule di rigenerarsi mentre la prima si mantiene in salute. Tuttavia no, gli struccanti non sono tutti uguali. Per una scelta corretta è necessario infatti tenere ben presente che ciascuna tipologia di cute richiede un prodotto specifico.

Hailey Bieber – Foto Instagram @haileybieber

Gli struccanti in commercio differiscono in formulazioni, estratti, consistenze e, in ultimo, anche fragranze. Ma vediamo insieme come scegliere quello giusto!

Struccante bifasico: il make-up? Un lontano ricordo

Proprio come il nome suggerisce, lo struccante bifasico si compone letteralmente di due differenti parti in un’unica soluzione: mentre una risulta oleosa, solitamente colorata, l’altra è acquosa e trasparente. La prima serve a sciogliere le sostanze liposolubili e con esse il trucco ostinato -quello waterproof– la seconda, invece, rimuove ogni traccia di quelle idrosolubili tonificando la cute.

Il prodotto si utilizza sempre agitando il flacone nel quale è contenuto, cosa che permette alle due fasi di attivarsi a vicenda e dar vita ad una miscela delicata ma efficace. Caratteristica, questa, la quale lo rende adatto a pelli secche, ma anche miste sebbene esso sia principalmente concepito e finalizzato ad eliminare il make-up resistente all’acqua.

Salviette struccanti: sono davvero “il male”?

La loro notorietà rende impossibile non citarle, malgrado queste costituiscano un’autentica arma a doppio taglio: le salviette struccanti sono infatti sì uno dei metodi di “struccaggio” più gettonati in quanto a praticità e velocità d’utilizzo, ma pare rechino non pochi danni alla pelle.

Non soltanto perché non puliscono quest’ultima a fondo, ma anche perché composte da sostanze aggressive che, pur permettendo di rimuovere qualsiasi make-up rapidamente, irritano e sensibilizzano inevitabilmente l’epidermide. Quando usarle. dunque? Se possibile mai, in caso contrario solo e soltanto in situazioni d’estrema urgenza. Sì, il sonno vale, purché l’indomani si rimedi dedicando al proprio viso tempo extra!

Olio struccante: il metodo amato da tutti

Dalla skincare coreana con furore, ecco a noi l’olio struccante: una vera benedizione per la pelle secca e sensibile, è adatto ad ogni tipologia di pelle (esatto, anche a quella grassa e a tendenza acneica) eliminando perfettamente anche il trucco waterproof e restituendo alla pelle un’aspetto levigato e setoso. Chiaramente dopo il suo utilizzo sarà dovuto procedere alla fase detergente -possibilmente schiumogeno- onde evitare di lasciare fastidiosi residui.

Promosso a pieni voti il burro struccante

Veniamo ora ad una delle formulazioni recentemente più amate nell’ambito, e ciò vale a dire il burro struccante: questo è innegabilmente molto semplice e rapidissimo da utilizzare, senza contare come ne basti davvero una piccola quantità da scaldare tra le mani e massaggiare delicatamente sul viso con movimenti circolari per far scomparire in un batter d’occhio tutto il make-up.

Essendo di natura molto ricco in termini di consistenza, questo particolare struccante è adatto (ancora una volta) alle pelli più secche ma è permesso anche alla pelle grassa e mista nei mesi invernali, quando la pelle necessita di maggior nutrimento.

Acqua micellare: un vero must

Un prodotto altrettanto valido è poi la chiacchieratissima acqua micellare. In base alle caratteristiche che presenta essa può essere adoperata su tutti i tipi di pelle, anche sulle più sensibili. La sua particolare formulazione consente infatti di pulire in profondità la cute senza aggredirne il film idro-lipidico: ciò avviene attraverso le cosiddette micelle, piccole particelle che riescono ad inglobare polveri, tracce di inquinamento e residui di maquillage rimuovendoli completamente dal viso.

Il gel struccante è la nostra certezza

Qualora preferiate formulazioni fresche e leggere, il prodotto che fa per voi è senza dubbio il gel detergente. Si tratta di un’ottima soluzione per le pelli grasse e miste grazie alle loro specifiche proprietà astringenti, le quali permettono di chiudere i pori minimizzandone l’apparenza. Unica pecca: il suo uso va abbinato ad uno struccante occhi ad hoc, ma la pelle sarà tanto morbida da rendere questo soltanto un ininfluente dettaglio! Dulcis in fundo? Non necessitano di risciacquo.