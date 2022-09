Acqua micellare bio e con un buon Inci: ecco le migliori

Assolvere il compito di struccare perfettamente e detergere la pelle con un unico, semplice gesto non è cosa scontata…nemmeno per un’acqua micellare! Di cosa si tratta? Tale nominatissimo prodotto è nato per soddisfare le due esigenze al contempo, senza necessariamente risciacquare il viso: questa prevede infatti una particolare struttura dove le molecole di tensioattivi presenti nella soluzione si raggruppano in tanti agglomerati sferici -detti micelle- che, a contatto con la pelle, “catturano” le impurità inglobandole sino a neutralizzarle.

Insomma, parliamo di un prodotto letteralmente essenziale per un beauty addicted degna dell’appellativo che porta. Un passaggio fondamentale all’interno di una corretta skincare routine, fatto che negli anni ha inevitabilmente provocato una graduale crescita delle aspettative. Sempre più donne sono alla ricerca di un’acqua micellare non solo valida, ma che vanti inoltre un buon INCI, ergo contenente quanti più ingredienti naturali possibile nonché priva di siliconi, petrolati e parabeni che, a lungo andare, potrebbero ostruire i pori.

Ed ecco, quindi, che entriamo in campo noi: abbiamo minuziosamente stilato la classifica delle migliori acque micellari in circolazione, tutte dalla formula green. Pronti?

La Roche-Posay: OIL INFUSED MICELLAR WATER

Foto Instagram @larocheposay

Apriamo le danze con l’Acqua Micellare Oleosa Bifasica di La Roche-Posay, una soluzione struccante idratante a base di acqua ed olio che promette di rimuovere dalla pelle del viso, occhi e labbra ogni traccia di impurità o make-up. Parliamo di un prodotto di facilissima applicazione, con una texture estremamente confortevole che agisce senza irritare la cute mostrandosi dunque adatta alla pelle sensibile.

BIODERMA: Sensibio H2O

Foto Instagram @biodermaitalia

Bioderma propone invece Sensibio H2O, un’acqua micellare detergente e struccante specificatamente studiata anch’essa per pelli sensibili. Essa ha il compito di pulire la pelle del viso in profondità, svolgendo un’azione lenitiva mentre impedisce agli inquinanti di penetrare lo strato cutaneo e causare l’insorgere dell’odiata ipersensibilità. In perfetta armonia con la pelle, ne preserva il naturale film protettivo grazie al suo pH fisiologico puntato a 5.5.

Garnier: acqua micellare illuminante all’acqua di rose

Foto Instagram @garnieritalia

Veniamo infine a Garnier, brand impegnatissimo nella ricerca di un approccio biologico alla cosmesi: l’Acqua Micellare Illuminante all’Acqua di Rose unisce l’efficacia di una normale acqua micellare al potere illuminante dell’acqua di rose per detergere, struccare ed illuminare il viso.