Weekend nelle Marche, 3 mete da non perdere assolutamente

3 mete da non perdere nelle Marche: scopri come poter trascorrere il tuo fine settimana in una delle regioni più belle!

Le Marche sono senza ombra di dubbio una delle regioni italiane più belle da visitare almeno una volta nella vita. Se sei lì nei paraggi o hai deciso semplicemente di trascorrere un weekend nelle Marche, ecco alcune mete da segnare se non hai la minima idea di dove andare.

Ti consigliamo alcuni posti da visitare nel giro di un fine settimana, ideali sia per un coppia che per una famiglia. Ecco, quindi, dove andare questo weekend nelle Marche!

Dove andare nelle Marche questo fine settimana?

Quali sono i posti più gettonati per un fine settimana nelle Marche? Scopriamo insieme i consigli dei travel blogger che hanno visitato la regione in un fine settimana.

La Riviera del Conero

Se trascorri un fine settimana nelle Marche, non puoi non visitare la Riviera del Conero. Ideale per rilassarsi al sole sulle spiagge incontaminate, qui è possibile visitare le calette sia a piedi che in barca, è possibile visitare i borghi medievali e perdersi nelle bellissime strade pittoresche.

Urbino

Qui in città c’è davvero tanto da visitare, dalla visita al Palazzo Ducale alla Casa di Raffaello, è possibile immergersi in un vero e proprio museo a cielo aperto. Tra le attrazioni principali troviamo anche la Galleria Nazionale delle Marche e il Museo Archeologico Lapidario. Per gli appassionati d’arte e non sarà impossibile non visitare la casa di Raffaello, pittore e architetto italiano tra i più celebri del Rinascimento.

Lago di Fiastra

Una delle mete più gettonate del centro Italia è il Lago di Fiastra, ideale per chi ama la natura e desidera passeggiare nel famosissimo Gran Canyon Italiano, ovvero le Lame Rosse. Per immergerti nel famosissimo e tanto amato paesaggio americano, puoi fare una passeggiata dal Lago di Fiastra fino alle Lame Rosse, attraversando un bosco. La camminata è molto semplice, almeno per la prima parte, alla fine risulta un po’ più difficile a causa di una salita ripida e un ammasso di rocce da attraversare.

Ora che sai quali sono le 3 mete da non perdere nelle Marche, non ti resta che creare il tuo itinerario e capire come trascorrere il tuo fine settimana in compagnia. Non perdere queste mete e il tuo weekend in una delle regioni più belle di Italia non potrà che essere indimenticabile!