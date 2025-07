Temptation Island, tutte pazze per Flavio ma lui si avvicinerà solo ad una (spoiler)

In pochi secondi Flavio ha sbaragliato la concorrenza a Temptation Island, ma lui ha occhi solo per una fidanzata.

Quella in onda giovedì 3 luglio 2025 è stata una delle prime puntate di Temptation Island più avvincenti della storia del programma. Sin dalle prime battute è successo di tutto, col primo falò di confronto richiesto dopo pochi giorni dall’inizio della trasmissione. È stata Sonia M. a voler mettere fine al percorso nel villaggio, ma il suo fidanzato Alessio non si è presentato sul fatidico tronco.

In attesa di scoprire come finirà la loro avventura, c’è un protagonista su tutti che non è passato assolutamente inosservato durante la puntata di apertura. Né tra le fidanzate, né tra il pubblico a casa. Si tratta di Flavio, il tentatore che ha fatto letteralmente impazzire tutte le fidanzate, che non hanno esitato a fare il suo nome quando c’era da segnalare il ‘preferito’. Lui, però, avrebbe occhi solo per una di loro: ecco cosa è emerso.

Temptation Island, lo spoiler sul tentatore Flavio: cosa accadrà nelle prossime settimane

Si chiama Flavio Ubirti, ha 24 anni ed è originario della provincia di Firenze. Gli sono bastati pochi secondi per diventare ufficialmente il tentatore più amato di questa edizione di Temptation Island. È stato lui a colpire la maggior parte delle fidanzate, non appena tutti i single hanno svelato la loro identità, togliendosi l’iconico mantello col cappuccio. Un vero plebiscito per il giovane modello, ma lui chi sceglierà?

Nel corso della prima puntata, non è stato dedicato molto tempo al tentatore se non nella prima fase. Al momento, quindi, non sappiamo a chi si avvicinerà durante il percorso nel villaggio, ma stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni ne vedremo delle bello. Sul suo canale Instagram, l’esperto di gossip ha rivelato che il single “si legherà molto ad una fidanzata in particolare”.

Non solo, perché a quanto pare ci sarà anche un epilogo interessante. Che si possa assistere alla nascita di una nuova coppia? Al momento, ripetiamo, nulla è ufficiale, ma sul web trapelano le prime ipotesi. Alla domanda di Filippo circa la sua preferita a primo impatto, Flavio ha fatto il nome di Denise e non si esclude quindi che possa essere proprio lei la fidanzata con cui creerà un particolare feeling.

Nel promo della prossima puntata, inoltre, Filippo Bisciglia parla di “nuovi avvicinamenti” e si intravedono proprio Flavio e Denise ballare al centro del villaggio. Nuovo flirt in arrivo? Ai telespettatori, come sempre numerosissimi, non resta che attendere il prossimo giovedì per tutte le novità direttamente dall’isoda delle tentazioni.