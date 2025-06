A Temptation Island anche il (simpaticissimo) cavaliere del trono over: sarà tentatore

Il countdown oramai è partito poiché la nuova, attesissima, edizione di Temptation Island sta per iniziare. La prima puntata del docu-reality di Canale 5 è fissata per giovedì 3 luglio e il pubblico non vede l’ora di conoscere i protagonisti della nuova stagione. Attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, Lorenzo Pugnaloni fa sapere che le registrazioni delle puntate sono terminate da qualche giorno.

Le coppie che si metteranno in gioco nei villaggi sono già state rese note, mentre bisognerà attendere ancora un po’ per conoscere i nomi di tentatrici e tentatori. Secondo quando riportato da Pugnaloni, però, tra i single ci sarà anche un chiacchieratissimo ex volto di Uomini e Donne. E no, non si tratta di un ex corteggiatore del classico ma di un cavaliere del trono over.

Da Uomini e Donne a Temptation Island: tra i tentatori anche un cavaliere over molto amato

Nuova location ma sempre lo stesso format (vincente). In un periodo in cui i reality non brillano in termini di ascolti, Temptation Island resta il programma più atteso dell’estate, quello che con ogni probabilità continuerà a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Nuove coppie si preparano a testare il loro amore e, a mettere la giusta dosa di zizzania, ci penseranno come sempre tentatori e tentatrici. Tra i quali troveremo diversi volti conosciuti.

Tra i single dell’edizione 2025 potremmo trovare l’ex corteggiatore di Martina De Ioannon Francesco Farina e l’ex concorrente del Grande Fratello Emanuele Fiori, ma non è tutto. Come riportato nelle scorse ore da Lorenzo Pugnaloni, tra i tentatori di quest’anno potrebbe esserci anche Diego Di Fazio, uno dei cavalieri più in vista dell’ultima edizione di Uomini e Donne.

43 anni, di Roma, Diego si è contraddistinto il per suo carattere schietto ed estroverso, che ha scatenato le risate dello studio in diverse occasioni. Simpatico e con la battuta pronta, il romano potrebbe essere la persona giusta per creare un bel po’ di caos all’interno del villaggio della donne. Anche perché, quest’anno, c’è anche la presenza di una coppia ‘over’.

Tra i protagonisti dell’edizione che sta per iniziare ci sono anche Alesso e Sonia, entrambi avvocati: lui ha 39 anni e lei 48. Nel video di presentazione hanno definito il loro rapporto turbolento e Sonia ha ammesso di provare dei dubbi circa i sentimenti de suo compagno. Che Diego possa decidere di avvicinarsi proprio a lei ed aiutarla a schiarirsi le idee? Appuntamento al 3 luglio per tutte le news.