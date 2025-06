Temptation Island, c’è già uno scoop: “Antonio non è quello che dice”

Si scaldano i motori di Temptation Island, con la prima puntata della nuova edizione prevista per giovedì 3 luglio. Location diversa ma format invariato per la trasmissione targata Maria De Filippi, che si conferma una delle più attesa dal nostro pubblico. Come ogni anno, le coppie (ben 7) si preparano a mettersi in gioco nei villaggi, con lo scopo di testare i propri sentimenti.

Tra i partecipanti dell’edizione che sta per iniziare ci sono anche Antonio e Valentina, fidanzati da un anno, durante il quale non sono mancati i problemi. A contattare la trasmissione è stata lei e il motivo è uno dei grandi classici: a mancanza di fiducia nei confronti del suo partner. Proprio poco dopo la pubblicazione del video di presentazione, però, è arrivata la prima segnalazione che riguarda proprio Antonio. Chi sta mentendo?

Temptation Island, arriva la prima segnalazione: Antonio ha mentito a tutti?

“Ho già preparato le valigie perché sicuramente durante il programma sbaglierà”. Valentina non ha aspettative altissime per questa esperienza che sta per iniziare a Temptation Island. Nel video di presentazione, la ragazza ha raccontato di aver colto in errore il suo compagno diverse volte e di essere quindi preparata ad una “strage” durante le settimane di permanenza nel reality di Canale 5.

“Quando noi eravamo fidanzati, mi ha detto che doveva partire per un viaggio perché il suo amico aveva vinto 150mila euro al gratta e vinci, ma non è partito mai con questo amico, è partito con la fidanzata. L’ho scoperto perché un giorno la sua fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram: io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato.”

Questo il racconto di Valentina, che ha poi condiviso anche un’abitudine che Antonio avrebbe: quella di scrivere ad altre ragazze mentre si trova a lavoro, di notte. “Ogni tanto è scappato in passato”, si è difeso il fidanzato, invitando la ragazza a fidarsi di lui nel corso di questa nuova avventura. C’è chi, però, ha fornito una versione diversa del nuovo partecipante.

Deianira Marzano, attraverso il suo canale Instagram, ha condiviso un messaggio ricevuto da un utente. Stando a quanto si legge, Antonio avrebbe una figlia e non si sarebbe mai comportato male in passato: “Io lui lo conosco, era insieme ad una mia carissima amica. E ha una figlia insieme. Non è quello che dice.. con la mia amica non ha mai tradito“. Dov’è la verità? Appuntamento al 3 luglio per tutti gli aggiornamenti.