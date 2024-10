Pelle secca: cause e rimedi per la fredda stagione

Durante l’inverno è probabile che la pelle diventi più secca e screpolata, se non addirittura rugosa e poco elastica. Ecco le cause e i rimedi per combattere la pelle secca!

La pelle secca del viso è un problema molto comune che si presenta specialmente durante l’inverno. Quali sono le cause e soprattutto come correre ai ripari? Ecco perché in inverno la pelle diventa secca e il modo in cui prendersene cura!

Il freddo e lo smog rientrano tra le cause di un invecchiamento precoce, quindi favoriscono la comparsa di rughe e altri inestetismi, specialmente se la pelle è disidratata e non viene trattata con cura.

Qualora la pelle diventasse molto secca, squamosa, poco elastica e rugosa, sarebbe opportuno trovare dei rimedi. Prima, però, cerchiamo di capire quali possono essere le possibili cause.

Pelle secca in inverno: le cause

La causa di una pelle del viso secca è l’idratazione inadeguata e, quindi, un basso contenuto di sebo e acqua nello strato superficiale dell’epidermide.

A livello fisiologico, il problema risiede nella vasocostrizione del flusso sanguigno, che provoca un rallentamento dei normali processi rigenerativi, come la produzione del film idro-lipidico capace di trattenere l’acqua.

Le cause di questo mancato processo possono essere molteplici, perché subordinate a fattori esterni, climatici, ma anche genetici, fisiologici e/o patologici.

Ecco di seguito le principali cause della pelle secca:

esposizione a vento e freddo

sbalzi di temperatura

sudorazione ed eccessiva esposizione ai raggi UV

lavaggi frequenti

utilizzo di saponi e cosmetici aggressivi o non adatti al tipo di pelle

bere poca acqua durante il giorno

carenze vitaminiche

Pelle secca, i rimedi più efficaci

I rimedi per una pelle secca possono essere molteplici. Prima di tutto, eliminate tutti quei detergenti aggressivi sostituendoli con prodotti idratanti e di qualità.

Inoltre, limitate i lavaggi poiché l’acqua ha la capacità di eliminare lo strato lipidico che dona la giusta idratazione alla pelle. Infatti, nella vostra skincare quotidiana non dovrebbe mai mancare un buon tonico, da utilizzare subito dopo aver lavato il viso con un ottimo detergente.

Se siete alla ricerca di alcuni rimedi naturali, vi basterà aprire la dispensa della cucina. Uno dei prodotti da avere sempre nel proprio beauty case è l’olio di cocco, un alleato contro la pelle secca da utilizzare ogni sera prima di andare a dormire.

Ecco altri rimedi fai da te che vi aiuteranno con l’idratazione della pelle del viso e del corpo:

Maschera con miele e yogurt

Tra i rimedi della nonna per la pelle secca, invece, un posto di eccellenza se lo prende il miele, che aiuta a ridurre la secchezza e a evitare che la pelle si spelli o si screpoli.

Anche in questo caso il miele potrà essere applicato sul viso come una maschera, tenuto in posa per 30 minuti e risciacquato con abbondante acqua tiepida.

Le stesse proprietà sono state osservate anche nello yogurt, il quale si presta come ingrediente, insieme al miele, per la creazione di una crema viso facile da applicare.

Siero rigenerante alla rosa canina

Il siero è un prodotto altamente rigenerante per la pelle secca perché potenzia l’effetto idratante.

È un prodotto che in genere costa molto, quindi potete prepararvene uno da sole con ingredienti naturali.

Per idratare e riparare la pelle del viso che tende a squamarsi e a presentare rughe, si possono aggiungere, in un contenitore chiuso ermeticamente, 60 g di olio di cocco e 15 g di olio di rosa canina.

Dopo aver agitato il composto si può applicare su tutto il viso o dove ce n’è più bisogno sia la mattina che la sera.

Come prevenire la pelle secca: consigli da seguire

Per prevenire, o curare, la pelle secca è anche importante seguire alcune regole che molto spesso dimentichiamo, nonostante siano alla base della salute cutanea.

Per evitare che la pelle in inverno si screpoli, è bene fare attenzione a:

Non prendere il sole senza un’adeguata protezione solare (sì, SPF anche in inverno ).

). Lavare il viso mattina e sera con abbondante acqua tiepida.

Solo una volta alla settimana eseguire uno scrub delicato.

Non strofinare la pelle energicamente con l’asciugamano ma tamponarla.

con l’asciugamano ma tamponarla. Umidificare l’ambiente domestico e lavorativo.

Non usare cosmetici aggressivi e di scarsa qualità che ostruiscono i pori.

che ostruiscono i pori. Massaggiare sempre le creme emollienti con movimenti circolari per favorire l’assorbimento.

Con questi consigli riuscirai a prenderti cura della pelle del tuo viso anche con le basse temperature!