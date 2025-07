5 mete da non perdere quest’estate: sono le spiagge italiane più belle e gettonate del 2025

Quest’estate non perdere le spiagge più gettonate nel 2025: le trovi in Italia e sono tutti dei veri e propri angoli di paradiso…

Senza allontanarsi eccessivamente da casa, è possibile visitare una delle spiagge italiane più gettonate nel 2025. In Italia, infatti, è possibile trascorrere le vacanze in acque cristalline senza dover necessariamente andare all’estero.

Le mete più gettonate si trovano tutte al sud e nelle isole: dalla Sardegna alla Puglia, anche tu vorrai trascorrere le tue ferie in una delle spiagge più belle in assoluto.

Quali sono le spiagge italiane più gettonate nel 2025? Le mete da non perdere

Le spiagge italiane più gettonate nel 2025 sono proprio loro. Prendi appunti e visita una delle spiagge più belle che trovi proprio nel nostro incredibile Paese!

Spiaggia di Punta Prosciutto nel Salento

Il Salento rimane una delle mete preferite in assoluto. La Puglia è sicuramente una regione molto gettonata nel periodo estivo e la spiaggia di Punta Prosciutto è una meta da non perdere per nessun motivo. Un vero e proprio angolo di paradiso da vedere almeno una volta nella vita. Qui vivrai sicuramente una vacanza da sogno!

La Pelosa in Sardegna

La Sardegna rimane una delle mete preferite dagli italiani (e non solo). Chi ama la sabbia bianca sottile e fine e l’acqua cristallina, non potrà fare a meno di visitare almeno una volta nella vita la spiaggia La Pelosa situata in Sardegna. Si tratta di una delle spiagge più iconiche dell’isola, senza ombra di dubbio.

Scala dei Turchi in Sicilia

In Sicilia, uno dei posti più belli è la spiaggia Scala dei Turchi, una scogliera incantevole in cui è possibile immergersi in un’acqua cristallina color turchese. Una meta molto ambita dai turisti, motivo per cui la ritroviamo tra le spiagge più rinomate nel 2025.

Spiaggia dei Conigli a Lampedusa

Sui social è sempre più diffusa, sono tante le persone che decidono di visitare la Spiaggia dei Conigli situata a Lampedusa proprio perché è ritenuta una delle più “instagrammabili“, ovvero tra le più belle in assoluto in cui poter scattare fotografie meravigliose.

Spiaggia dell’Arcomagno in Calabria

Anche la Calabria è una regione da visitare in estate e la spiaggia dell’Arcomagno, situata a San Nicola Arcella, è una delle più belle. Una piccola spiaggia a forma di mezzaluna, è consigliata specialmente a chi desidera fare delle immersioni indimenticabili.

Ora non ti resta che preparare il tuo beauty case dell’estate, mettere il tuo costume preferito in valigia e prenotare la tua vacanza da sogno in una delle spiagge italiane più belle!