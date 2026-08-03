Ciambellone al limone, super morbido, una fetta non basterà

Profumato, soffice e dal gusto delicato: il ciambellone al limone è il dolce perfetto per iniziare la giornata o concedersi una pausa golosa. La sua consistenza incredibilmente morbida conquista fin dal primo assaggio e rende davvero difficile fermarsi a una sola fetta. Il ciambellone al limone super morbido è uno dei grandi classici della pasticceria casalinga. Grazie all’aroma naturale degli agrumi e a un impasto soffice e ben equilibrato, questo dolce riesce a mettere d’accordo tutta la famiglia. È ideale per la colazione, la merenda oppure da servire come dessert accompagnato da una tazza di tè o di caffè. La caratteristica che rende speciale questa ricetta è proprio la sua morbidezza che si mantiene per diversi giorni, insieme al profumo …

Profumato, soffice e dal gusto delicato: il ciambellone al limone è il dolce perfetto per iniziare la giornata o concedersi una pausa golosa. La sua consistenza incredibilmente morbida conquista fin dal primo assaggio e rende davvero difficile fermarsi a una sola fetta.

Il ciambellone al limone super morbido è uno dei grandi classici della pasticceria casalinga. Grazie all’aroma naturale degli agrumi e a un impasto soffice e ben equilibrato, questo dolce riesce a mettere d’accordo tutta la famiglia. È ideale per la colazione, la merenda oppure da servire come dessert accompagnato da una tazza di tè o di caffè.

La caratteristica che rende speciale questa ricetta è proprio la sua morbidezza che si mantiene per diversi giorni, insieme al profumo intenso della scorza e del succo di limone. Con pochi ingredienti e un procedimento semplice è possibile ottenere un ciambellone alto, soffice e irresistibile, perfetto da gustare così com’è oppure con una leggera spolverata di zucchero a velo.

Ingredienti della ricetta

300 g di farina 00

200 g di zucchero

3 uova a temperatura ambiente

100 ml di olio di semi

100 ml di latte

Succo di 2 limoni biologici

Scorza grattugiata di 2 limoni

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Zucchero a velo per decorare

Burro e farina per lo stampo

Procedimento passo passo della ricetta

Imburra e infarina accuratamente uno stampo per ciambellone, quindi preriscalda il forno a 170-180°C.

Rompi le uova in una ciotola capiente e montale con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso.

Versa a filo l’olio di semi continuando a mescolare delicatamente.

Aggiungi il latte, il succo filtrato dei limoni e la scorza grattugiata, amalgamando perfettamente tutti gli ingredienti.

Incorpora gradualmente la farina setacciata insieme al lievito per dolci e aggiungi anche un pizzico di sale.

Lavora l’impasto fino a ottenere una consistenza liscia, omogenea e priva di grumi.

Versa il composto nello stampo livellando delicatamente la superficie con una spatola.

Cuoci in forno statico per circa 40-50 minuti, verificando la cottura con uno stecchino che dovrà uscire asciutto.

Una volta cotto, lascia riposare il dolce nello stampo per alcuni minuti prima di sformarlo su una gratella.

Fai raffreddare completamente il ciambellone e completa con una generosa spolverata di zucchero a velo.

Taglia il dolce a fette e servilo per apprezzarne tutta la sua straordinaria sofficità e il delicato aroma di limone.

Il ciambellone al limone super morbido è una di quelle preparazioni che non passano mai di moda. Soffice, profumato e semplice da realizzare, conquista grandi e piccoli grazie alla sua consistenza leggera e al gusto fresco degli agrumi. È il dolce ideale da preparare quando si desidera qualcosa di genuino e fatto in casa, capace di riempire la cucina di un profumo irresistibile. Una volta assaggiato, sarà davvero difficile fermarsi a una sola fetta: ogni morso invita immediatamente al successivo, rendendo questo ciambellone uno dei protagonisti assoluti della colazione e della merenda.