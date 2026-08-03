Ciambellone al limone, super morbido, una fetta non basterà

Profumato, soffice e dal gusto delicato: il ciambellone al limone è il dolce perfetto per iniziare la giornata o concedersi una pausa golosa. La sua consistenza incredibilmente morbida conquista fin dal primo assaggio e rende davvero difficile fermarsi a una sola fetta.
Il ciambellone al limone super morbido è uno dei grandi classici della pasticceria casalinga. Grazie all’aroma naturale degli agrumi e a un impasto soffice e ben equilibrato, questo dolce riesce a mettere d’accordo tutta la famiglia. È ideale per la colazione, la merenda oppure da servire come dessert accompagnato da una tazza di tè o di caffè.
La caratteristica che rende speciale questa ricetta è proprio la sua morbidezza che si mantiene per diversi giorni, insieme al profumo intenso della scorza e del succo di limone. Con pochi ingredienti e un procedimento semplice è possibile ottenere un ciambellone alto, soffice e irresistibile, perfetto da gustare così com’è oppure con una leggera spolverata di zucchero a velo.
Ingredienti della ricetta
- 300 g di farina 00
- 200 g di zucchero
- 3 uova a temperatura ambiente
- 100 ml di olio di semi
- 100 ml di latte
- Succo di 2 limoni biologici
- Scorza grattugiata di 2 limoni
- 1 bustina di lievito per dolci
- 1 pizzico di sale
- Zucchero a velo per decorare
- Burro e farina per lo stampo
Procedimento passo passo della ricetta
- Imburra e infarina accuratamente uno stampo per ciambellone, quindi preriscalda il forno a 170-180°C.
- Rompi le uova in una ciotola capiente e montale con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro, gonfio e spumoso.
- Versa a filo l’olio di semi continuando a mescolare delicatamente.
- Aggiungi il latte, il succo filtrato dei limoni e la scorza grattugiata, amalgamando perfettamente tutti gli ingredienti.
- Incorpora gradualmente la farina setacciata insieme al lievito per dolci e aggiungi anche un pizzico di sale.
- Lavora l’impasto fino a ottenere una consistenza liscia, omogenea e priva di grumi.
- Versa il composto nello stampo livellando delicatamente la superficie con una spatola.
- Cuoci in forno statico per circa 40-50 minuti, verificando la cottura con uno stecchino che dovrà uscire asciutto.
- Una volta cotto, lascia riposare il dolce nello stampo per alcuni minuti prima di sformarlo su una gratella.
- Fai raffreddare completamente il ciambellone e completa con una generosa spolverata di zucchero a velo.
- Taglia il dolce a fette e servilo per apprezzarne tutta la sua straordinaria sofficità e il delicato aroma di limone.
Il ciambellone al limone super morbido è una di quelle preparazioni che non passano mai di moda. Soffice, profumato e semplice da realizzare, conquista grandi e piccoli grazie alla sua consistenza leggera e al gusto fresco degli agrumi. È il dolce ideale da preparare quando si desidera qualcosa di genuino e fatto in casa, capace di riempire la cucina di un profumo irresistibile. Una volta assaggiato, sarà davvero difficile fermarsi a una sola fetta: ogni morso invita immediatamente al successivo, rendendo questo ciambellone uno dei protagonisti assoluti della colazione e della merenda.