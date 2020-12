Olio di oliva, miele, zucchero, caffè sono tutti ingredienti che in casa non mancano mai, ecco perché è importante sapere che potrebbero tornare utili anche per la realizzazione di alcuni scrub fai da te. Basta usare le giuste dosi, gli ingredienti specifici in base alla tipologia di pelle e il gioco è fatto! Scopriamo insieme quali sono i migliori scrub fai da te da realizzare in poco tempo e da applicare sul viso, anche in caso di macche o di impurità, o sul corpo, compresi i piedi, per eliminare le cellule morte.

Scrub per il viso fai da te: le ricette

Che sia grassa, secca o mista, la pelle del viso richiede lo scrub almeno una volta a settimana. Se non ne avete in casa un prodotto specifico, allora potreste optare per il fai da te! Non dimenticate di effettuare l’esfoliazione solo dopo aver struccato e deterso il viso, dopodiché procedete con lo scrub e infine utilizzate una crema in base alle esigenze della vostra pelle.

Scrub fai da te contro le macchie del viso

Per ottenere una pelle omogenea, luminosa e sana è doveroso prendersene cura ogni giorno con i giusti prodotti. Eliminare le macchie del viso è possibile, bisogna seguire determinate accortezze e utilizzare degli ingredienti specifici. Se volete tentare con il fai da te, in cucina avrete sicuramente degli ingredienti che vi torneranno molto utili per la realizzazione dello scrub fai da te per combattere le macchie sul viso. Tra i principali alimenti utilizzati risaltano lo zucchero, il miele e il limone; in alternativa, anche l’amido di riso e la farina d’avena possono agire sul viso contro le macchie scure della pelle.

Scrub fai-da-te per la pelle grassa

Chi ha la pelle grassa combatte ogni giorno con eccesso di sebo, impurità e punti neri. Uno degli step fondamentali da effettuare almeno una volta a settimana è lo scrub, in modo da rimuovere le cellule morte e le impurità che si accumulano nei pori. Ci sono tanti scrub viso fai da te da provare, noi ve li abbiamo elencati tutti qui.

Scrub per il corpo fai da te

Durante il periodo invernale la pelle tende a seccarsi a causa delle basse temperature. Ecco perché idratare la pelle ogni giorno è un passaggio fondamentale della beauty routine. Non dimenticate, però, che è anche importante eliminare le cellule morte e permettere, quindi, alla pelle di diventare sempre più sana e luminosa. Uno dei metodi più utilizzati in casa, in assenza di prodotti specifici, è lo scrub fai da te al caffè da applicare prima di una doccia rilassante. È facile da realizzare e può essere applicato su tutto il corpo. Un altro scrub perfetto per il corpo è a base di semi di sesamo da mescolare con farina integrale e yogurt.

Scrub labbra fai da te

Non solo viso e corpo, anche le labbra hanno bisogno delle giuste attenzioni. Il burrocacao non deve mai mancare, specialmente nel periodo invernale, ma non è da meno lo scrub per renderle ancora più morbide e idratate! Con uno scrub per labbra fai da te la differenza si noterà subito. Procuratevi dell’olio di mandorle dolci, un po’ di zucchero e il gioco è fatto. Se non avete l’olio di mandorle in casa, allora vi basterà mescolare un po’ di zucchero con del miele. Semplice ed economici, gli ingredienti di cui avrete bisogno sono facilmente reperibili!

Scrub per i piedi fai da te

Pedicure e creme idratanti, anche i piedi hanno bisogno di attenzioni e cure. L’olio di oliva può tornare utile per la realizzazione di uno scrub fai da te da applicare sui piedi la sera con dei massaggi circolari e delicati. Questo tipo di trattamento, semplice ed efficace, può tornare utile anche in casi di piccoli calli o altre semplici problematiche.