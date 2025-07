Bonus bollette 2025, 200 euro ti spettano subito a luglio, come funziona e come fare domanda

Questo mese di luglio sarà certamente ricordato come quello del bonus bollette 2025, in effetti in questi giorni sarà possibile ottenere uno sconto di 200 euro sui pagamenti della luce e del gas, ma come funziona e cosa bisogna fare per ottenere il beneficio? Vediamolo nei dettaglio.

Se avete la fornitura di gas e/o elettricità con tariffe di mercato libero avrete notato che le bollette delle utenze sono cambiate dal primo di luglio e sono molto più trasparenti, non nel senso che ci si può guardare attraverso ma che sono più chiare nella descrizione degli importi così da poter essere più facilmente comprensibili, anche perché tra costi dell’energia e tariffe fisse, le varie voci di spesa erano davvero molto complicate da comprendere.

Oltre a questa novità c’è anche quella, molto più attesa e di certo più applaudita da parte dei cittadini, del bonus bollette 2025 che era stato approvato dal governo nel mese di febbraio scorso con il cosiddetto “decreto bollette” e che vede la sua applicazione proprio in questo periodo estivo.

Come funziona il bonus bollette 2025 e cosa bisogna fare per riceverlo

Per molte famiglie questa notizia è decisamente una boccata di aria fresca, complice l’inflazione e gli stipendi fermi al palo, così come le pensioni, poter spendere di meno per i servizi di luce o gas è un aspetto fondamentale.

Il contributo previsto per i cittadini che hanno delle forniture di gas ed energia elettrica è pari a 200 euro e gli accrediti avverranno direttamente in bolletta, in modo automatico tramite il gestore del Sistema informativo integrato se si ha già diritto al bonus sociale.

Il bonus sociale spetta attualmente alle famiglie con Isee massimo di 9.530 euro o di 20 mila per i nuclei familiari numerosi. Se invece non si è percettori del bonus bollette sociale bisogna fare richiesta del contributo una tantum tramite una dichiarazione sostitutiva unica per il nuovo Isee. Questo bonus bollette 2025 è valido per per coloro che hanno redditi fino a 25mila euro.

Come detto non ci saranno accrediti sul conto corrente ma il bonus verrà erogato direttamente in bolletta, si potrà leggere una voce specifica. Lo sconto viene concesso per 12 mesi, su una sola fornitura per luce, gas e acqua.

Siccome i controlli si effettuano dopo la presentazione dell’Isee, come per altri bonus famiglie, potrebbero volerci dei giorni per vedere il bonus da 200 euro in bolletta, quindi non è detto che, pur avendo diritto, si abbia il contributo entro luglio, anche i mesi successivi sono validi per riceverlo.