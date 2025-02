Bonus più facili con il nuovo ISEE 2025, ecco tutto quello che occorre sapere

Per ottenere tutta una serie di bonus o prestazioni sociali si ricorre all’ISEE e dal 5 marzo 2025 ci sarà un nuovo modo per calcolarlo, questo darà modo alle famiglie di poter accedere in modo più facile alle misure di sostegno.

La novità che in tanti aspettavano è arrivata, con il nuovo ISEE 2025 sarà più facile ottenere le agevolazioni economiche previste dalla normativa in vigore perché cambiano, in sostanza, alcuni parametri che sono analizzati per il calcolo del patrimonio che serve per definire la condizione economica di ciascuno.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le modifiche che coinvolgono questo strumento essenziale per i contribuenti che vogliono richiedere agevolazioni economiche, sussidi e bonus vari.

Come cambia il nuovo ISEE e perché sarà più facile ottenere i bonus

ISEE è l’acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed è lo strumento che si usa per valutare la situazione economica delle famiglie. Attraverso questo dato è possibile accedere a diverse prestazioni sociali come l’assegno unico, agevolazioni fiscali e servizi inerenti politiche sociali come borse di studio, bonus per le famiglie e tanto altro.

Come Funziona l’ISEE

L’ISEE tiene conto di diversi fattori, tra cui il numero di componenti del nucleo familiare, il reddito complessivo della famiglia, il patrimonio mobiliare (conti correnti, investimenti) e immobiliare (proprietà immobiliari). È necessario raccogliere documenti e informazioni di tutti i membri del nucleo familiare per poterli presentare, insieme alla dichiarazione compilata, ad esempio presso un CAF. Il quale provvede al calcolo del valore dell’indicatore.

La novità

Una volta ottenuto l’ISEE si può accedere al bonus o alla prestazione, se il valore resta sotto una certa soglia. Ebbene, dal 5 marzo cambia l’ISEE 2025 poiché la norma prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE 2025 di titoli di Stato come il BTP Più, buoni di risparmio postale, libretti e altre forme di risparmio garantite dallo Stato.

In sostanza, non entrando questi redditi nel calcolo del reddito ISEE, questo sarà di conseguenza più basso e permetterà a più persone di poter accedere alle prestazioni sociali e ai bonus. Non solo, oltre all’esclusione di queste forme di risparmio dal calcolo del patrimonio mobiliare ci sono anche altre novità, come la detrazione fino a 7.000 euro per i nuclei familiari che hanno l’abitazione principale in affitto e alcune modifiche per chi ha un familiare disabile.

Al momento, se si va sul portale INPS non ci sono indicate le nuove procedure, ma è questione di giorni, a breve arriveranno le istruzioni ufficiali per cui si saprà se bisognerà ripresentare tutti i documenti o basterà effettuare delle modifiche nella dichiarazione già presentata.