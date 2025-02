Nuovo bonus 2025 per le famiglie: cosa devi sapere per ottenere subito il massimo

Il 2025 ha portato con sé una serie di novità importanti per le famiglie italiane. È possibile, infatti, richiedere diversi bonus per poter supportare le spese quotidiane. Ovviamente, cercando di sfruttare al massimo questa opportunità una famiglia può trarre notevoli benefici.

È necessario, però, essere a conoscenza di tutti i dettagli così da ottenere il massimo da questo tipo di aiuto. Scopriamo, quindi, di più sui bonus 2025 per le famiglie, quali sono i requisiti di accesso e le modalità di richiesta per migliorare la tua situazione economica.

ISEE, Bonus Nascita, Bonus Mamma e Bonus Asilo Nido 2025: come richiederlo

Le famiglie italiane potranno beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, per poter sostenere le spese dei figli. Per quanto riguarda il Bonus Nascita, questo è pari a 1000 euro e spetta a tutti i nascituri dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025. Si tratta di un bonus riconosciuto, una tantum, ai nuclei familiari che abbiano ISEE fino a 40mila euro. In questo caso, l’ISEE va conteggiato senza tenere conto dell’assegno unico per figli percepito in precedenza. Si tratta di un bonus che viene erogato il mese seguente alla nascita – o adozione del bambino – e non concorre al reddito imponibile ai fini IRPEF.

Il Bonus Mamma spetta alle mamme lavoratrici autonome e alle lavoratrici dipendenti, anche con contratto a tempo determinato e con almeno due figli (il minore non deve, però, aver compiuto 10 anni). Il reddito non deve essere superiore ai 40mila euro. Si tratta di un massimo di 3mila euro. Il Bonus Asilo Nido spetta anche in assenza di ISEE e rappresenta un contributo mensile, per le spese di iscrizione di asili nido sia pubblici che privati. L’importo varia in base all’ISEE, fino a un massimo di 3600 euro annui (per i figli nati nel 2025, con ISEE fino a 40mila euro).

Bonus Famiglia 2025: Carta Dedicata a Te, Assegno Unico Universale, spese scolastiche e bollette

La Carta Dedicata a Te presenta 500 euro da poter spendere per trasporti, spesa e rifornimento di carburante. È un bonus destinato alle famiglie con ISEE fino a 15mila euro. L’Assegno Unico Universale rappresenta un contributo mensile per le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni. L’importo varia in base al numero dei figli.

Ci sono, poi, le spese scolastiche e il Bonus Bollette. Nel primo caso, è prevista una detrazione del 19% sulle spese scolastiche per ogni figlio studente fino a mille euro per ogni anno. Il Bonus Bollette presenta uno sconto automatico sulle bollette di luce, acqua e gas per chi ha un ISEE fino a 9.530 euro e, per chi ha almeno quattro figli, arriva fino a 20mila euro di ISEE. Per ulteriori informazioni, è consigliabile consultare il sito dell’INPS o rivolgersi a un CAF. Scopri di più sul Bonus Mamme 2025 e il Bonus 1000 euro.