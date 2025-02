Bonus 1000 euro, soldi subito e cumulabili, ecco come fare domanda

Ecco in cosa consiste il nuovo bonus da 1000 euro che si può già richiedere fin da subito ed è valevole fino al 30 giugno dell’anno 2025.

La possibilità di ottenere due bonus, ciascuno del valore di 500 euro ciascuno, è una realtà, questa è una occasione che vale la pena cogliere al volo, perché sfruttandola e ottenendo il denaro tramite le carte, è possibile poi sfruttarle per acquistare i beni consentiti fino al 31 dicembre 2025.

Ricordiamo che le carte sono cumulabili tra di loro, quindi di fatto si ha la possibilità di ottenere 1000 euro di bonus, una cifra che può fare di certo molto comodo. Vediamo di seguito tutti i dettagli che riguardano la richiesta, a chi spetta e come fare domanda.

Come richiedere il Bonus Cultura da 1000 euro

Come il bonus animali domestici anche quest’anno è stata confermata l’agevolazione. Come fare domanda per il Bonus Cultura da mille euro? Dal 31 gennaio 2025 al 30 giugno 2025 puoi richiedere la “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”, ciascuna del valore di 500 euro. Sono due carte che si possono cumulare tra di loro, quindi che ne ha diritto può arrivare a ottenere fino a mille euro che possono essere utilizzati per le spese ammesse ammesse fino al 31 dicembre 2025.

Per poter ottenere l’agevolazione destinata agli studenti di diciotto anni si possono seguire due vie, la prima è la Carta della Cultura Giovani e la seconda è la Carta del Merito. Come abbiamo già detto i due contributi hanno un valore di 500 euro ciascuno e sono cumulabili. Quali sono i requisiti per poter ottenere i bonus?

Bisogna avere determinati requisiti per poter richiedere i due tipi di Bonus Cultura per ottenere i 1000 euro. Per poter richiedere la Carta Cultura Giovani prima di tutto l’ISEE familiare deve restare sotto ai 35 mila euro, poi il richiedente deve aver compiuto 18 anni e deve essere residente in Italia. Per il secondo bonus valgono regole diverse.

La Carta del Merito è legata al voto ottenuto all’esame di maturità, quindi se i giovani hanno ottenuto un diploma con la votazione massima di 100/100 (con o senza lode) possono farne richiesta per ottenerla “non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età”. In questo caso non serve avere un ISEE familiare sotto un determinato tetto.

Il denaro erogato può essere speso solo per acquistare beni che hanno a che fare con la cultura, quindi prodotti editoriali come libri, audiovisivi, cd, dvd, strumenti musicali, corsi di musica, di teatro o di lingue straniere, abbonamenti a quotidiani cartacei o digitali, biglietti per cinema, concerti, spettacoli teatrali, musei ed eventi culturali.

Per richiedere la Carta della Cultura Giovani per l’anno 2025 destinata ai nati nel 2006 e/o la Carta del Merito, occorre registrarsi utilizzando la piattaforma cartegiovani.cultura.gov.it. L’accesso è consentito solo con identità elettronica, utilizzando Spid o CIE (carta di identità elettronica).