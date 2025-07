Sono questi i migliori profumi vanigliati di tendenza da provare quest’estate per essere irresistibilmente seducenti

I profumi vanigliati sono di tendenza in estate perché avvolgono il corpo con note dolci che hanno il potere di rilassare e migliorare l’umore, l’aroma leggero ed esotico ma sempre elegante si presta bene ad aumentare lo charme e per questo sono sempre una valida scelta per chi vuole essere seducente e affascinante.

La vaniglia è un aroma molto versatile che però da solo può risultare un po’ troppo stucchevole, ecco perché è preferibile scegliere dei profumi con delle composizioni più complesse che possono alleggerire la nota dolce e apparire più fresche o esotiche e interessanti.

Ad esempio spesso troviamo i profumi vanigliati in combinazioni con essenze di fiori bianchi e di agrumi ma anche di spezie, muschio e legni che vanno a comporre miscele che si adattano perfettamente sia all’uomo che alla donna.

In commercio troviamo una vasta scelta di profumi alla vaniglia, questi che seguono sono quelli che la redazione di PourFemme vi consiglia per questa stagione.

I profumi vanigliati di tendenza quest’estate da provare per esprimere tutta la propria personalità

Se volete provare dei profumi vanigliati che sappiano far emergere la vostra personalità sappiate che non è necessario spendere un occhio della testa, accanto a formulazioni di alta profumeria potete scegliere anche prodotti economici ma sempre di qualità.

Uno di questi è VANIGLIA KASHMIR EAU DE PARFUM di Helan, un profumo delicato che affianca alla vaniglia pompona, dolce e suadente ma anche vivace e avvolgente, le note verdi del basilico sacro e quelle leggermente speziate dell’anice stellato. Il cuore in legno di sandalo Kashmir e Vetiver di Haiti rende l’aroma ancora più originale, mentre la nota di fondo ambrata e muschiata si completa con la sensualità del balsamo del Tolù.

Semplice e sempre affascinante è VANITAS PROFUMUM ROMA, una fragranza persistente che racchiude pochi ingredienti ma che sa andare dritto al cuore, è uno dei miglior profumi alla vaniglia di sempre. La nota di testa è un frizzante fiore d’arancio che si mescola alla vaniglia, alla mirra e al legno di sandalo per un risultato caldo e avvolgente.

Infine vi suggeriamo CAPRI IN A BOTTLE LEMON SUGAR che è un Eau de Parfum di Kayali Fragrances. Anche questo è uno dei profumi vanigliati di tendenza che però viene smorzato dalla presenza di muschio e da un tocco fruttato e fiorito grazie alla nota di testa di limone, con cuore lampone e fresia. Lo possiamo definire uno dei profumi agrumati da provare quest’estate.