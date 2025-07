Sono di tendenza per l’estate: scopri i 5 migliori profumi agrumati da avere assolutamente

I profumi agrumati sono di tendenza per l’estate 2025, ma quali sono i prodotti migliori da avere nel beauty case? Le fragranze per la bella stagione sono fresche e delicate, ecco perché non potrai fare a meno di scegliere uno dei profumi agrumati di tendenza.

Approfitta dei saldi di questi giorni, così da poter acquistare il profumo agrumato a un prezzo più che conveniente! Ecco, quindi, i prodotti migliori del momento.

Profumi agrumati, la tendenza dell’estate 2025 di cui ti innamorerai

Il limone è senza ombra di dubbio un classico della calda stagione, ma per quest’estate vedremo tanti altri ingredienti di tendenza come il bergamotto e mandarino.

Capri in a Bottle Lemon Sugar di Kayali

Per chi ama le fragranze al limone, non potrà non provare l’eau de parfum Capri in a Bottle Lemon Sugar di Kayali. Le note di limone si fondono con la dolcezza della vaniglia e dello zucchero. Un profumo da provare per chi desidera lasciare la scia!

Frangipani profumo L’erbolario

Tra i profumi agrumati di tendenza per l’estate non passa inosservata l’eau de parfum Frangipani de L’Erbolario. Una fragranza calda e sensuale, le noti vivaci di mandarino, bergamotto e frangipani si fondono con quelle di cedro e ambra, dando origine così a una delle fragranze migliori dell’estate.

Laboratorio Olfattivo “Viaggio in Italia by Jean-Claude Ellena”

Una collezione da non perdere assolutamente porta la firma di Jean Calude Ellena. Ispirato dal suo profondo amore per l’Italia, il profumiere ha voluto catturare l’essenza del buonumore e della gioia di vivere italiana attraverso tre fragranze vibranti, fresche ed estive: Mandarino, Limone e Bergamotto.

Creed Zeste Mandarine Eau de Parfum Unisex

Per chi cerca un profumo unisex potrà optare per il Creed Zeste Mandarine eau de parfum, una fragranza dalle note legnose miscelate a quelle degli agrumi e dei fiori esotici. Un profumo fresco e solare grazie al mandarino giallo e il limone italiano.

Prada Infusion de Rhubarbe Eau de Parfum

Muschi e agrumi sono protagonisti assoluti della fragranza Prada Infusion de Rhubarbe, una deliziosa fragranza fruttata da sfoggiare quest’estate con eleganza e sensualità.