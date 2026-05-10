Dentro il regno pugliese di Al Bano: quanto costa davvero vivere (anche solo per un weekend) nelle sue Tenute

Tra natura, relax e cucina tipica, ecco quanto costa soggiornare e mangiare nelle suggestive Tenute di Al Bano in Puglia. Nel cuore della Puglia più autentica, tra vigneti ordinati e ulivi secolari, esiste un luogo che è molto più di una semplice residenza privata. Le Tenute Al Bano, a Cellino San Marco, rappresentano l’anima più intima del celebre artista, ma anche una realtà turistica capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori. Qui, la tradizione incontra l’ospitalità, trasformando una storica masseria in un’esperienza completa fatta di benessere, buon cibo e paesaggi senza tempo. Un’oasi tra musica, natura e ospitalità Al Bano Carrisi non ha mai reciso il legame con la sua terra. Anzi, lo ha rafforzato nel tempo, costruendo attorno …

Tra natura, relax e cucina tipica, ecco quanto costa soggiornare e mangiare nelle suggestive Tenute di Al Bano in Puglia.

Nel cuore della Puglia più autentica, tra vigneti ordinati e ulivi secolari, esiste un luogo che è molto più di una semplice residenza privata. Le Tenute Al Bano, a Cellino San Marco, rappresentano l’anima più intima del celebre artista, ma anche una realtà turistica capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori. Qui, la tradizione incontra l’ospitalità, trasformando una storica masseria in un’esperienza completa fatta di benessere, buon cibo e paesaggi senza tempo.

Un’oasi tra musica, natura e ospitalità

Al Bano Carrisi non ha mai reciso il legame con la sua terra. Anzi, lo ha rafforzato nel tempo, costruendo attorno alla sua dimora un vero e proprio resort immerso nella campagna brindisina. La struttura si sviluppa come un piccolo borgo: oltre alla residenza privata dell’artista, troviamo un hotel a quattro stelle, una spa, una cantina vinicola e un ristorante.

Il risultato è un ambiente accogliente, dove il lusso non è ostentato ma si traduce in autenticità e cura dei dettagli. Gli ospiti possono passeggiare tra i filari di vite, rilassarsi all’ombra degli ulivi o godersi la quiete del bosco che circonda la tenuta. Un contesto ideale sia per chi cerca una fuga romantica sia per le famiglie in cerca di tranquillità.

Quanto costa soggiornare all’Hotel Felicità

Il nome è già una promessa: Hotel Felicità richiama uno dei brani più iconici della carriera di Al Bano e Romina Power. La struttura nasce dalla ristrutturazione di un’antica masseria, mantenendo intatto il fascino rustico tipico del Salento.

I prezzi sono sorprendentemente accessibili se rapportati al contesto:

Bassa stagione: circa 70-75 euro a notte

circa Media stagione: attorno ai 100 euro

attorno ai Alta stagione: fino a oltre 350 euro, soprattutto per le suite più esclusive

Accanto all’hotel, la spa “È la tua vita” offre percorsi benessere pensati per ogni esigenza. L’ingresso giornaliero varia tra 35 e 45 euro, mentre i pacchetti completi possono salire di prezzo. Durante l’estate, la piscina all’aperto diventa uno dei punti più apprezzati, complice anche il bar panoramico affacciato sulla campagna.

A tavola da Don Carmelo: prezzi e atmosfera

Un’esperienza nelle Tenute non può dirsi completa senza una sosta al ristorante Don Carmelo, dedicato al padre dell’artista. Qui la cucina racconta il territorio: piatti tipici salentini e mediterranei, realizzati con ingredienti freschi, stagionali e spesso a chilometro zero.

Grande protagonista è anche il vino, con una selezione che valorizza le etichette prodotte nella cantina Al Bano, vero fiore all’occhiello della tenuta.

Sebbene il menù ufficiale non sia pubblicato online, le recensioni indicano una spesa media di:

50-70 euro a persona, variabile in base alle portate e ai vini scelti

Un prezzo in linea con la qualità proposta e con l’esperienza complessiva, che punta più sull’autenticità che sull’eccesso.

Tra relax, tradizione e un pizzico di celebrità, le Tenute Al Bano si confermano una meta capace di unire esperienza esclusiva e accessibilità, senza perdere il contatto con le radici più genuine della Puglia. Un luogo dove, almeno per qualche giorno, la “felicità” non è solo una canzone.