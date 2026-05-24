Abito da cocktail, tutti ne sentono parlare ma in pochi sanno quando si indossa

“Cocktail dress” è un termine che compare su ogni rivista di moda, ma appena si tratta di capire a quale evento indossarlo, molti si perdono. Non è un abito da sera (quello è lungo, spesso con strascico), né un abito da giorno (quello è più casual, maniche, tessuti meno nobili).

L’abito da cocktail è un capo ibrido, nato negli anni Venti negli Stati Uniti per i ricevimenti del tardo pomeriggio, prima della cena. Oggi si colloca in una fascia oraria che va dalle 17 alle 20 circa, per eventi che iniziano nel tardo pomeriggio e si protraggono fino a sera. La regola d’oro è che l’abito da cocktail non è mai troppo lungo (sopra il ginocchio, ma non troppo corto) e mai troppo scollato. È elegante senza essere formale, sofisticato senza essere austero. L’errore più comune è confonderlo con un vestito da cerimonia (troppo ricco) o con un tubino da ufficio (troppo semplice).

Quando si indossa davvero: occasioni precise e orari da rispettare

L’abito da cocktail è il dress code standard per: un matrimonio che non sia formale (cioè non richiede abito lungo), un ricevimento di nozze che si tiene nel tardo pomeriggio, un evento aziendale con cena, un anniversario importante, una cena di gala informale o un invito a una festa privata che indica “cocktail dress”.

Attenzione: non è adatto per un colloquio di lavoro, per un funerale, per un battesimo (li si usano abiti più dimessi), né per un party in spiaggia. L’orario è indicativo: se l’invito dice “dalle 18.30”, l’abito da cocktail è perfetto. Se inizia dopo le 20, meglio optare per un lungo o un pantalone elegante. Un altro segnale è la stagione: in estate si può osare con tessuti leggeri e colori pastello; in inverno velluti e tessuti più pesanti. La borsa ideale è una pochette, non una tote; le scarpe sono décolleté, non infradito né stivali.

L’errore più frequente: confondere l’abito da cocktail con il tubino nero (e sbagliare accessori)

Il celebre “tubino nero” di Coco Chanel non è un abito da cocktail: è un capo versatile che può diventarlo se accessoriato con gioielli importanti, scarpe eleganti e una borsa da sera. Ma da solo è troppo semplice. L’abito da cocktail vero ha una sua personalità: può essere di pizzo, di seta, di velluto, con applicazioni, di colore vivace o pastello, ma mai total black a meno di eventi molto formali. La lunghezza ideale è intorno al ginocchio o appena sopra.

Le maniche sono ammesse, ma non quelle a giacca. Evita scolli troppo profondi, spacchi laterali eccessivi o trasparenze. I tessuti: raso, seta, chiffon, pizzo, jacquard. Via libera a stampe discrete, no a fantasie troppo appariscenti. Con l’abito da cocktail non si indossa il cappello (salvo matrimoni inglesi) ma si possono usare forcine o piccoli ornamenti tra i capelli. I gioielli: via libera a orecchini pendenti e bracciali, ma non collane troppo vistose (meglio un filo di perle). La regola pratica: se guardandoti allo specchio pensi “potrei andare a una cena elegante ma anche a un aperitivo di lusso”, hai scelto bene. Se pensi “sembra che vada a un matrimonio da damigella” o “sembra un vestito da lavoro”, hai sbagliato. L’abito da cocktail è un equilibrio sottile. Conoscere le occasioni è il primo passo per non sfigurare. E ora che lo sai, non avrai più scuse la prossima volta che leggi “dress code: cocktail” sull’invito.