Occhiali da sole, la forma del viso conta, ma la vera scelta è un’altra

L’estate è la stagione degli occhiali da sole. Li scegliamo per il modello, per il colore della montatura, per quel dettaglio che li rende unici. Ma la vera domanda, quella che pochi si pongono, è un’altra: stiamo davvero proteggendo i nostri occhi?

La scelta di un paio di occhiali da sole non è solo una questione di estetica, ma di fisica della luce e di chimica delle lenti. I raggi ultravioletti, UVA e UVB, sono radiazioni che il cristallino e la retina subiscono ogni volta che ci esponiamo al sole.

na protezione inadeguata non causa solo fastidi immediati come l’abbagliamento, ma può portare a danni cumulativi nel tempo, dalla cataratta alla degenerazione maculare. Per questo la scelta non può essere casuale.

La forma del viso non è un limite, è la chiave (e la regola d’oro è il contrasto)

Il primo filtro per orientarsi tra migliaia di modelli è la forma del viso. La regola d’oro, che i professionisti dell’ottica applicano da sempre, è una: la montatura deve andare nella direzione opposta rispetto alla forma del viso per creare un equilibrio armonioso. Un viso rotondo, con linee morbide, chiede angoli: meglio montature rettangolari o squadrate che allungano il volto.

Un viso squadrato, con mascella marcata, si ammorbidisce con forme tonde o ovali. Il viso ovale, considerato il “jolly”, si adatta a quasi tutto, ma attenzione a non esagerare con dimensioni troppo piccole o troppo grandi. L’importante è che la montatura non contrasti con i tratti naturali, ma li valorizzi.

La protezione UV non si vede ma è l’unica cosa che conta davvero

La bellezza di un occhiale da sole è vana se le lenti non offrono una protezione adeguata. Il parametro da cercare è la scritta “UV400” o “protezione 100% UV“. Questo significa che le lenti bloccano tutti i raggi ultravioletti con lunghezza d’onda fino a 400 nanometri, coprendo sia UVA che UVB. Attenzione: una lente più scura non protegge di più. La protezione dipende dalla categoria del filtro solare, non dal colore. Le categorie vanno da 0 a 4. Per l’uso quotidiano, in città o al mare, le categorie 2 e 3 sono le più indicate.

La categoria 3 filtra tra l’80% e il 95% della luce visibile e offre una protezione totale dai raggi UV. La categoria 4, invece, è pensata per condizioni di luce estrema come l’alta montagna e non è omologata per la guida. Il colore delle lenti, poi, non è solo una scelta estetica: il grigio offre una percezione naturale dei colori, il marrone migliora il contrasto, il verde è indicato per gli ipermetropi.

Oltre alla protezione UV, esiste un’altra tecnologia che può fare la differenza: le lenti polarizzate. Queste lenti non si limitano a scurire la luce, ma filtrano i riflessi che arrivano da superfici orizzontali come l’asfalto, l’acqua o la neve. Il risultato è un comfort visivo superiore, con meno abbagliamento e una percezione più nitida dei dettagli. Sono particolarmente indicate per chi guida spesso, per chi pratica sport all’aperto o per chi trascorre molto tempo al mare o in montagna. Esistono poi le lenti fotocromatiche, che si scuriscono o schiariscono in base alla luminosità ambientale, ideali per chi passa continuamente da interni a esterni.