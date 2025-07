Evita l’errore che fanno tutti prima di prenotare un viaggio: la guida che ti fa risparmiare centinaia di euro

Tante persone sono troppo precipitose. Nella vita ma anche e soprattutto quando prenotano le proprie vacanze.

Spesso si rivolgono alle agenzie pensando che possano fare un miracolo e fargli risparmiare centinaia di soldi. La verità, però, è che basta conoscere alcuni semplici trucchi per evitare spese inutili.

Andare in vacanza può essere molto meno dispendioso di quello che credi, persino se vuoi recarti in luoghi da cartolina come una delle 7 spiagge segrete in Italia.

Quindi, cara amica, evita l’errore che fanno tutti prima di prenotare un viaggio. Di quale si tratta? Scopriamolo assieme.

L’errore da non fare quando prenoti un viaggio: rovina tutto

Il primo prezzo che vedi non è quasi mai il migliore. Siti come Booking, Skyscanner o Airbnb usano strategie di marketing per farti credere che stai per perdere l’ultima occasione. In realtà, i prezzi oscillano continuamente.

Quini, non prenotare subito: fatti furbo e aspetta. Mai fidarti di una sola fonte. Lo stesso volo può costare 80 euro su un sito e 150 su un altro. Lo stesso alloggio può avere politiche di cancellazione completamente diverse.

Confronta almeno 2-3 siti prima di acquistare. Usa aggregatori (come Google Flights o Trivago) per avere una panoramica ampia. A volte, prenotare direttamente dal sito dell’hotel o della compagnia aerea conviene di più.

L’errore più comune è fissarsi su date precise. Invece, spostare la partenza anche di un solo giorno può abbattere i costi di volo o alloggio del 30-50%.

Molti prenotano attratti da un prezzo base basso… salvo poi spendere di più in bagagli, transfer, tasse di soggiorno o colazioni escluse. Alla fine, l’offerta “wow” si trasforma in una spesa esagerata. Il mio consiglio è quello di essere furbo e di non farti ingannare.

E l’assicurazione? Molti la saltano per risparmiare, altri la pagano due volte. Alcune carte di credito includono già coperture viaggio. Controlla prima di comprare una nuova polizza. E se la fai, assicurati che copra ritardi, cancellazioni e assistenza sanitaria.

Prenotare un viaggio non è difficile, ma farlo bene e senza sprecare soldi richiede attenzione. Prenditi il tempo di confrontare, informarti e pianificare in modo intelligente. Bastano 15 minuti in più di ricerca per risparmiare anche 200 o 300 euro sul tuo prossimo viaggio.

Come avrai capito, l’errore più importante tra quelli di cui ti ho parlato è proprio l’essere troppo precipitosi. So che una volta che hai preso le ferie vuoi partire il prima possibile o comunque organizzarti per farlo, ma ti assicuro che non è la cosa più intelligente da fare.

È questo ciò che, più di tutte le altre cose, ti fa perdere soldi che altrimenti avresti potuto risparmiare.