C’è la fila da Ikea per queste offerte per il giardino, sono i migliori arredi da comprare a luglio 2025

Una carrellata di prodotti da comprare con le migliori offerte Ikea per il giardino di luglio 2025, approfittatene per risparmiare!

Con i saldi estivi si possono trovare numerose offerte su Ikea per arredare il giardino e queste che abbiamo selezionato sono le migliori di luglio 2025, se anche voi volete acquistare nuovi mobili e complementi di arredo per personalizzare lo spazio outdoor vi suggeriamo di dare un’occhiata, potrete fare degli ottimi affari!

Le migliori offerte Ikea per il giardino da non lasciarsi scappare a luglio 2025

Il brand svedese propone ai suoi clienti con una certa frequenza delle offerte imperdibili che consentono di fare acquisti risparmiando tanti euro, si può pagare davvero molto poco e portarsi a casa dei complementi di arredo o accessori utili per la casa e per lo spazio outdoor, sia esso il giardino oppure il terrazzo o un piccolo balcone.

I prezzi già abbastanza contenuti durante tutto l’anno diventano così abbordabilissimi nel periodo estivo, quando partono i saldi di stagione. Abbiamo già visto alcune delle migliori offerte Ikea di luglio 2025 ma ora andiamo a scoprire quelle dedicate al giardino, così se volete rinnovare l’ambiente lo potete fare con una spesa che possiamo definire irrisoria.

Creare l’atmosfera giusta con il set da tre candele a LED ÄDELLÖVSKOG

Il primo prodotto che vi vogliamo segnalare è ÄDELLÖVSKOG, un set da tre ceri a LED che potete utilizzare sia in giardino che in casa, tutto l’anno, per illuminare la tavola o un piccolo angolo e rendere il terrazzo, il giardino o il balcone più accogliente. I ceri sono dotati di timer e potete scegliere di farli accendere ogni giorno alla stessa ora per illuminare per tre o sei ore l’ambiente.

Il prezzo di questo prodotto è di 7,50 euro invece di 9,95 euro, lo sconto è del 25% e l’offerta è valida fino al 17 agosto, se non finiscono prima le scorte.

Arredare un angolo in giardino con il coffee set tra le migliori offerte ikea di luglio

Per chi desidera rilassarsi bevendo un caffè all’aperto ecco che il set TÄRNÖ composto da un tavolo e due sedie da giardino è l’ideale. I mobili hanno la struttura in metallo nero rivestito a polvere e legno di acacia in mordente color marrone chiaro.

Potete comprare questo set al prezzo di 59,90 euro invece di 64,90 euro, essendo entrato nel catalogo dei prodotti “nuovo prezzo più basso”

Prepararsi alle serate fresche di settembre con un plaid morbido

Infine, in previsione delle serate estive di settembre, quando le temperature andranno a essere leggermente più basse, sarà un vero piacere coprirsi con il plaid GRÖNKNAVEL, il colore beige e la lavorazione a quadri fanno di questa copertina la soluzione perfetta per ogni stile di arredamento.

Ovviamente potete usare il plaid anche in casa. Il prezzo è di soli 5,50 euro invece di 9,95 euro dato che è un prodotto in Fine Serie.