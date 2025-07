Rifatti la casa con pochi euro, le migliori offerte Ikea di luglio ti aiutano, sconti extra e novità da non perdere

Non esitate, è questo il momento giusto per approfittare delle migliori offerte di Ikea per il mese di luglio, centinaia di prodotti sono in vendita con sconti fino al 60%

Luglio, col bene che gli voglio mi fa trovare le migliori offerte Ikea e questo è una notizia sensazionale che non deve passare inosservata! Se anche voi avete intenzione di approfittare degli sconti estivi che il brand svedese ha riservato ai suoi clienti sappiate che potete trovare delle occasioni imperdibili.

La redazione di Pourfemme ha sfogliato per voi il ricco catalogo di arredi per la casa e per il giardino ed è pronta una ricca selezione per farvi vedere da vicino alcuni dei mobili e degli accessori che potete comprare a prezzi bassi, anzi bassissimi!

Sappiate che gli sconti possono arrivare anche al 60%, è dunque questo il mese giusto per fare acquisti risparmiando in modo considerevole.

Gli arredi migliori da comprare con le offerte Ikea di luglio

Chiariamo subito che nel catalogo dei saldi Ikea di questo mese trovate tantissimi prodotti, sono centinaia gli articoli che sono attualmente in vendita a prezzi scontati e gli sconti arrivano fino al 60% sia su arredi per la casa che per il giardino, compresi accessori e decorazioni per abbellire ogni ambiente.

Da cosa cominciamo la nostra carrellata? Beh, non vi resta che proseguire la lettura per scoprirlo!

Con la tovaglia PILLERSTARR è subito festa

Partiamo dalla tavola, che sia in sala da pranzo o in giardino, apparecchiarla con una bella tovaglia colorata porterà allegria sia che abbiate invitato gli amici per la cena, sia nel caso in cui vogliate trascorrere una domenica con i vostri famigliari per un pranzetto speciale. E questa è una novità del catalogo Ikea.

Si chiama PILLERSTARR questa bellissima tovaglia a fantasia di forma rotonda che misura 150 cm di diametro, creata dalla designer Luna Gil. È davvero un’esplosione di colori che darà un tono scanzonato alla zona pranzo in giardino o in casa, stile e atmosfera sono assicurati così come il risparmio. La potete comprare al prezzo di 7,95 euro invece di 12, sfruttando lo sconto del 34%.

Il tappeto VINDEBÄK è tra le migliori offerte Ikea di luglio, una coccola per i piedi

Passiamo ora in soggiorno dove potete completare l’arredamento con un bel tappeto a pelo lungo VINDEBÄK che vi portate a casa spendendo solo 36 euro al posto di 89,95 euro. In questo caso lo sconto è addirittura del 60% poiché il prodotto fa parte del catalogo Fine Serie. Ciò vuol dire che non sarà più in assortimento e presto sparirà dal catalogo.

Gli ultimi esemplari sono così “svenduti” e voi potete approfittarne portando nella vostra dimora un bel tappeto in filato mélange a due tonalità di gran classe da sistemare davanti ai divani Ikea.

La tv nuova merita un mobile all’altezza: RANNÄS

Infine tra le migliori offerte Ikea di luglio vi segnaliamo il mobile TV con ante RANNÄS in colore nero, in vendita a 279 euro mentre il prezzo precedente era 349 euro, lo sconto è del 20%.

Tutti i prodotti indicati e gli altri che trovate sullo store online e nei negozi sono validi fino al 17 agosto o fino ad esaurimento scorte.