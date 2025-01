I divani Ikea che puoi pagare meno di 200 euro, l’occasione da non perdere

Divani Ikea a meno di 200 euro, scopri l’occasione da non perdere per rifare il tuo soggiorno con un budget limitato!

Sei alle prese con la ricostruzione della casa che hai appena acquistato o semplicemente vuoi cambiare stile del tuo soggiorno? Il divano è un complemento d’arredo che gioca un ruolo molto importante nella stanza, infatti è l’oggetto che solitamente cattura subito l’attenzione per le sue dimensioni.

Chi ha un budget limitato dovrebbe assolutamente andare da Ikea o comunque visitare lo store online. L’azienda svedese propone nel suo catalogo diversi complementi d’arredo che ti permettono di decorare la tua abitazione senza fare spese eccessive, ecco perché dovresti assolutamente prendere in considerazione l’idea di optare per questi divani Ikea che trovi a meno di 200 euro.

Scopri insieme a noi quali sono i due modelli che ti suggeriamo per rendere il tuo salotto minimal ma d’effetto! Con questi divani vai sul sicuro, specialmente se vuoi puntare tutto sulla semplicità e sui colori chiari.

Divani Ikea che trovi a meno di 200 euro: 2 proposte per il tuo soggiorno

Se cerchi un divano a soli 2 posti, ecco delle proposte firmate Ikea che puoi pagare meno di 200 euro. Ti basterà fare l’acquisto online comodamente da casa e attendere l’arrivo del corriere. Altrimenti verifica la sua disponibilità presso lo store più vicino a te!

Divano LINANÄS

Con il suo colore beige, il divano LINANÄS a 2 posti di Ikea lo paghi solamente 199 euro. La federa è realizzata con tessuto Vissle in poliestere, è un materiali liscio e soprattutto resistente. Il divano è pratico e facile da trasportare, perfetto per ottimizzare gli spazi e per dare quel tocco in più ad una stanza anche di piccole dimensioni.

Lo trovi anche nella versione più scura, il grigio scuro si presta perfettamente ad un ambiente più grande e luminoso. Il contrasto dei piedi color legno con il tessuto scuro lo rende molto raffinato ed elegante. Perfetto anche per decorare un angolo della casa con una libreria in vista di design.

Divano GLOSTAD

Se cerchi qualcosa di più semplice e più sbarazzina, potresti optare per il divano GLOSTAD. Lo paghi solamente 149 euro, un vero e proprio affare vista la qualità del prodotto. Anche questo è un divano a 2 posti, i colori proposti sono l’azzurro intenso e il grigio scuro.

Il sedile è spesso e i braccioli sono imbottiti, il divano è così leggero da poter essere spostato con molta facilità. Inoltre, le gambe inclinate del divano gli conferiscono un aspetto creativo e di design, così da poter ottenere quel tocco di stile in più nonostante la sua semplicità.

