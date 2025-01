Ikea, cosa comprare con i saldi per rendere la casa ancora più bella

Con l’arrivo dei saldi da Ikea a gennaio è possibile rivoluzionare lo stile della propria dimora. Se hai intenzione di fare anche solo delle piccole modifiche, ti suggeriamo di mettere nel carrello 3 prodotti funzionali e perfetti per migliorare l’organizzazione, oltre ad ottenere un ambiente ricco di design e stile.

Quali soon i prodotti che puoi acquistare con i saldi da Ikea nel mese di gennaio a prezzi molto più economici? Con il tuo budget potrai acquistare più prodotti in saldo invece di uno a prezzo pieno, ecco perché dovresti assolutamente approfittare dei saldi di stagione e correre nello store di Ikea più vicino!

Se hai poco tempo a disposizione, l’acquisto online ti permette di ricevere il prodotto a casa nel giro di qualche giorno.

Saldi Ikea gennaio, 3 prodotti must have da mettere nel carrello

Da Ikea, sia nei negozi fisici in tutta Italia che nel sito online, è possibile trovare centinata di prodotti scontati fino al 50%. Il tutto terminerà il 3 febbraio.

Attenzione, perché gli sconti valgono sui prodotti disponibili, quindi se un determinato pezzo risulta essere esaurito, molto probabilmente non hai la possibilità né di ordinarlo né di attendere il suo ritorno durante i saldi. Quindi affrettati a fare acquisti altrimenti rischi di rimanere senza!

Ecco, quindi, 3 prodotti che secondo noi possono tornare utili per rivoluzionare la casa!

Soluzione TV con contenitore

Le pareti attrezzate per la tv ti permettono non solo di ottimizzare gli spazi, ma anche di donare alla stanza un tocco di stile in più. Con il mobile TV Vihals potrai ottenere una soluzione versatile con cassetti, ripiani e ante non solo per poggiare la tv, ma anche per conservare tantissimi altri oggetti. Lo puoi pagare meno di 285 euro, invece di spendere oltre i 330 euro!

Poltrona letto

Ti capita di avere un ospite in casa ma lo spazio a disposizione è minimo? La poltrona letto potrebbe fare la differenza. In che modo? Oltre ad ottenere un prodotto di design, grazie al suo look minimal ed elegante, potrai arredare l’angolo del salotto con una libreria e questa poltrona e aprirla ogni volta che hai bisogno di ottenere un letto singolo in più! Puoi trovarla in ben 5 tonalità differenti.

Mobile con ante scorrevoli

Semplice ma di classe, il mobile con le ante scorrevoli puoi posizionarlo all’ingresso e donare all’ambiente un’atmosfera accogliente e piacevole. Sulla sua superficie puoi posizionare delle candele e un profumatore ambiente, mentre all’interno del mobile con le ante in vetro puoi posizionare degli oggetti di design che vuoi lasciare in mostra.