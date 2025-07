Sconti shock sui migliori profumi donna in offerta a luglio da Notino, risparmi fino al 48% per le fragranze di tendenza

È il portale più amato sia da giovani ragazze che da attempate signore e ogni mese offre tante promozioni da cogliere al volo su una vasta gamma di prodotti, ma oggi su Notino andiamo a scoprire quali sono i migliori profumi da donna in offerta durante il mese di luglio.

Approfittare delle promozioni è sempre cosa buona e giusta, quindi tenere d’occhio le offerte mensili che Notino propone alla sua clientela è non solo un’opportunità per risparmiare ma un vero e proprio must per chi vuole salvare il portafoglio.

Quindi noi vi suggeriamo di non perdere l’occasione in questo mese di luglio perché le offerte di Notino sui profumi da donna sono imperdibili, dopo tutto si può fare scorta delle fragranze preferite e tenerle da parte per averle sempre a disposizione pagandole a un prezzo ribassato, anche se ancora la boccetta che state usando non è finita!

Sono questi i migliori profumi da donna in offerta a luglio su Notino, approfittatene!

Attualmente le promozioni attive interessano una vasta gamma di prodotti, dalle creme per il viso e per il corpo ai cosmetici per il make up, dalle confezioni regalo ai profumi. Tra l’altro ci sono anche profumi in offerta da Sephora a luglio. Cosa c’è di nuovo da tenere d’occhio su Notino? Ve lo sveliamo di seguito, continuate a leggere e lo scoprirete.

Opulent Shaik Gold Edition

Partiamo con il botto, con un profumo da donna lussuoso ed esclusivo: Opulent Shaik Gold Edition è l’eau de parfum femminile per le donne che non hanno paura di trovarsi al centro dell’attenzione. Si tratta di una fragranza orientaleggiante che si arricchisce di note fiorite.

La nota di testa è pepe rosa, il cuore è un mix di rosa, orris e orchidea mentre la nota di fondo è un insieme di muschio, ambra grigia, legno di sandalo, fave di tonka e cuoio. Potete comprare la confezione da 40 ml al prezzo di 286,40 euro invece di 378,00 euro, con uno sconto del 24%.

Roberto Cavalli Signature tra i migliori profumi donna in offerta luglio su Notino

Proseguiamo la nostra selezione di profumi da donna in offerta da Notino con una fragranza fiorita e speziata al tempo stesso, l’eau de parfum da donna Roberto Cavalli Signature ha una nota di testa che ricorda la freschezza del pepe, cuore di fiore d’arancio e fondo di benzoina, fave di tonka e vaniglia.

È un profumo audace per le donne che vogliono sedurre mantenendo una certa classe. Il prezzo per la confezione da 100 ml è 65,00 euro al posto di 125,00, quindi lo sconto in questo caso è pari al 48%.

Angel Schlesser Femme Magique

Infine terminiamo con il cofanetto Femme Magique by Angel Schlesser che contiene un latte corpo da 75 ml e due eau de toilette da 15 ml e da 100 ml con fragranze fiorite e agrumate, dove bergamotto lampone, cedro e pompelmo nelle note di testa lasciano spazio a gelsomino, fiore d’arancio, iris e gardenia mentre le note di fondo sono un mix di muschio, liquirizia, vaniglia, legno di cedro e ambra.

Il flacone piccolo è perfetto da tenere in borsetta, tenete presente che i profumi agrumati sono di tendenza quest’estate, la confezione è in vendita al prezzo di 45,00 euro invece di 71,40 euro, lo sconto applicato è del 36%.