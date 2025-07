La tua skincare quotidiana migliorerà se provi almeno uno di questi prodotti

Struccarsi ogni sera prima di andare a dormire dovrebbe essere l’abitudine di tutte coloro che applicano il make up sul viso al mattino. Eliminare il trucco, però, richiede delle regole ben precise, altrimenti il rischio è quello di ottenere un viso irritato, arrossato e poco idratato.

Per poter rimuovere delicatamente ogni tipologia di make up, come quella waterproof, è possibile utilizzare il tanto amato olio struccante. Ma quali sono i migliori prodotti in commercio da provare? Nel tuo beauty case non puoi non avere almeno un olio struccante da avere sempre con te.

Olio struccante: i migliori prodotti da provare quest’estate

Il prodotto è adatto anche a una pelle sensibile, viene consigliato perlopiù per eliminare il trucco occhi waterproof o comunque abbastanza intenso e resistente.

C’è chi suggerisce di utilizzarlo sulla pelle grassa così da rimuovere l’eccesso di sebo, altre scuole di pensiero, però, sconsigliano assolutamente l’uso di un olio struccante su una pelle grassa e mista.

Tra i migliori prodotti da provare troviamo il Comfort Cleansing Oil di Sephora Collection, un prodotto accessibile a tutte poiché ha un costo di circa 17 euro. Rimuove qualsiasi tipo di make up, anche quello waterproof, e lascia la pelle morbida e ben idratata. Protegge anche la barriera cutanea grazie allo squalano e i postbiotici, ingredienti fondamentali per la protezione della pelle.

Per rimuovere il trucco, e a quanto pare anche il sebo, il balsamo detergente con olio di cocco e di oliva di Yepoda è uno dei più amati in assoluto. Un detergente struccante adatto anche per le pelli più sensibili, il prodotto The Calm Balm è da provare almeno una volta nella vita. Tanto amato dalle influencer e dalle beauty addicted, sembrerebbe essere uno dei prodotti migliori in assoluto.

Tra i best seller, impossibile non citare il famosissimo e tanto amato Olio Denso di VeraLab, l’olio in gel struccante per il viso che si trasforma in latte a contatto con l’acqua. Dopo averlo utilizzato con frequenza noterai una pelle più idratata e morbida.

Puoi usarlo in diversi modi: sia come struccante, andandolo a messaggiare sugli occhi e sul viso direttamente con le mani; come detergente delicato o come nutriente da applicare sulla pelle asciutta. Dopo aver rimosso il make up sulle labbra, puoi usarlo anche come idratante.

Con questi prodotti la tua beauty routine diventerà ancora più interessante. Provali e non te ne pentirai!