Beauty routine notturna, i passaggi per una skincare perfetta

Quali sono i passaggi fondamentali per una beauty routine notturna perfetta? Ecco i consigli da seguire!

Prendersi cura della propria pelle è importantissimo, ecco perché dovresti avere una skincare adatta al tuo incarnato da seguire ogni giorno, mattina e sera. La beauty routine notturna è fondamentale per la salute della pelle, inoltre può diventare un momento di coccola per se stessi dopo una lunga giornata di lavoro.

Ma qual’è la beauty routine serale che dobbiamo seguire? Ecco cosa non devi mai saltare se vuoi prenderti cura della tua pelle nei migliori dei modi!

Gli step della skincare serale da non saltare

Per poter ottenere dei risultati e iniziare a notare dei miglioramenti sul viso è fondamentale scegliere con cura i prodotti da utilizzare. Inoltre, gioca un ruolo importantissimo anche la costanza. Il primo step riguarda la rimozione del make up, quindi prima di procedere con il detergente e i vari prodotti della tua beauty routine notturna devi assolutamente rimuovere il trucco.

In che modo? Puoi utilizzare un latte detergente, uno struccante bifasico o un olio detergente delicato. Scegli la tipologia di struccante più adatta alla tua pelle!

Dopo aver rimosso completamente il make up, dal fondotinta al mascara, dovrai detergente il viso con un prodotto delicato. Se hai una pelle grassa ti suggeriamo di privilegiare tutti quei prodotti purificanti in modo da rimuovere l’eccesso di sebo.

Quindi applica un po’ di prodotto sulle mani bagnate e inizia a stenderlo su tutto il viso facendo dei movimenti circolari. Dovrai impiegarci all’incirca 30 secondi, poi risciacqua con cura con acqua tiepida. Procedi con un esfoliante, questo step però dovrai farlo solo una volta a settimana. Se hai la pelle a tendenza acneica evita tutti quei prodotti granulosi in quanto potrebbero irritare e infiammare ancora di più la cute.

Dopo aver lavato e asciugato per bene il viso dovrai applicare un tonico, se hai la pelle secca ne applicherai uno idratante, se hai la pelle grassa applicherai un prodotto astringente. Procedi con un siero nel caso in cui tu abbia bisogno di fare un trattamento specifico sulla tua pelle, altrimenti se hai una pelle normale e giovane puoi saltare questo step.

Stendi su tutto il viso una crema adatta alla tipologia di pelle da trattare, solitamente per una pelle normale la crema nutriente è il miglior prodotto da applicare. Non dimenticare il contorno occhi, dovrai utilizzare una crema specifica per prenderti cura di questa zona del viso delicata e sensibile.

Ultimo ma non meno importante, tra i passaggi della skincare non deve mancare l’idratazione delle labbra! Uno stick idratante o un balsamo per labbra sarà più che sufficiente. Portalo sempre con te nel tuo beauty case in caso di sbalzi di temperatura improvvisi!