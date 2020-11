Crema contorno occhi: i migliori prodotti con buon Inci

La crema contorno occhi è un prodotto necessario per la nostra skin care. Ti suggeriamo una raccolta dei migliori prodotti con buon Inci per prenderti cura, naturalmente, di questa area tanto delicata e sensibile del viso.

Aloe vera, acido ialuronico, olio di Argan e rosa mosqueta sono solo alcuni degli ingredienti completamente green che gli ormai tantissimi marchi dediti all’eco-cosmesi impiegano per la creazione di sieri e creme che si rivelano essere una vera e propria coccola per il contorno occhi, rispondendo alle specifiche esigenze di ogni donna: si alternano prodotti con mirate proprietà anti-age ed effetto lifting, altri lenitivi e ancora creme decongestionanti per contrastare occhiaie e borse sotto agli occhi.

La frenesia della vita quotidiana, poche ore di sonno e invece troppe trascorse davanti allo schermo di un computer, l’età e ancora altre abitudini scorrette portano ai tanti inestetismi che caratterizzano la zona del contorno occhi, quali borse e occhiaie, che sarebbero prima da prevenire e poi, in casi di emergenza, coprire con il make up.

Sono naturalmente tantissime le proposte in termini di prodotti per l’eye-care che ci arrivano dall’industria cosmetica: creme e sieri sono fondamentali per contrastare i problemi della zona perioculare e costituiscono uno step fondamentale della nostra beauty routine quotidiana.

Esistono anche numerosi rimedi naturali per il contorno occhi, quali ricette fai da te e rimedi last minute in grado di illuminare e decongestionare la zona nell’immediato, ma altrettante sono le proposte con buon Inci che ci arrivano da alcuni dei principali brand della cosmetica bio.

Completamente privi di parabeni, siliconi, petrolati ed altre sostanze chimiche che, specialmente se adoperate in un’area del viso così delicata e sensibile possono, a lungo andare, irritare la zona e provocare uno stato di disidratazione, le creme contorno occhi con buon Inci si avvalgono del supporto di ingredienti totalmente naturali che sono in grado di rispondere alle specifiche esigenze di ogni donna, dalla prevenzione e la lotta alle rughe, alle ingombranti borse sotto agli occhi, passando per lo scuro delle occhiaie, che incupiscono e ingrigiscono lo sguardo.

L’acido ialuronico e l’olio di Argan sono alla base di cosmetici ad effetto lifting, ideali per le donne mature, assieme all’olivello spinoso, ottimo antirughe naturale adoperato da Biofficina Toscana e da Alva.

Anche il melograno e la rosa mosqueta si rivelano essere grandi alleati delle nostre occhiaie, grazie a funzioni rassodanti e tonificanti che sono i punti di forza di prodotti come la crema contorno occhi suggerita da Lavera, So’ Bio Etic e Dr.Organic.

L’aloe vera, invece, ingrediente dalle mille virtù cosmetiche, è l’ideale per chi necessita un’idratazione intensa nella zona perioculare che non risulti però grassa: a base di aloe vera sono i prodotti eye-care di Farfalla e Santaverde.

Sfoglia la gallery per scoprire queste e tante altre ottime creme contorno occhi con buon Inci.