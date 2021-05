Con l’arrivo della primavera e del primo caldo, cerchiamo creme per il contorno occhi che siano leggere, rinfrescanti e luminose, ideali per donare freschezza e vitalità alla pelle e per far brillare l’incarnato, dopo tanti mesi trascorsi in casa. Dal siero al contorno occhi, fino al gel rivitalizzante, abbiamo scelto per voi alcuni dei migliori trattamenti per tornare a splendere, si spera, all’aria aperta! Siete pronte?

Crema contorno occhi Clinians: la più economica

Siete stanche di borse e occhiaie profonde ogni mattina? La crema Clinians per contorno occhi, ideata per donare uno sguardo più disteso e giovanile, è quello che fa per voi! La texture fresca e leggera aiuta a migliorare la microcircolazione a livello locale, lasciando una sensazione di freschezza e benessere davvero unica.

Foto Amazon

Siero The Ordinary: il rimedio alla caffeina contro le occhiaie

Grazie all’altissima concentrazione di caffeina e alla presenza di foglie di tè verde, l’ormai celebre siero di The Ordinary contribuisce a ridurre efficacemente il gonfiore e le occhiaie nel contorno occhi, lasciando una sensazione rifrescante anche nelle giornate più calde.

Foto Amazon

Crema contorno occhi per un effetto super luminoso!

Siete pronte a splendere con la crema Banana Bright Eye? Con una texture quasi brillantina, questa crema ideata per il contorno occhi illumina e riduce istantaneamente rughe e rughette. Inoltre, grazie all’azione combinata del collagene, rassoda e idrata profondamente pur risultando deliziosamente leggera.

Foto Amazon

Jowaé, il contorno occhi ideale per l’estate

Lumifenoli antiossidanti, Kumquat, estratto di Rusco, sono questi i tre ingredienti segreti che fanno del gel occhi Jowaé un trattamento efficace e portentoso, adatto anche alle pelle più sensibili. La sua texture in gel crema leggera dona un effetto freschezza immediato, attenuando i segni della fatica.

Foto Amazon

Crema Suisse Lab per pelli mature

Per combattere l’invecchiamento della pelle, vi consigliamo il siero viso al retinolo di Suisse Lab, ideato per prevenire e riparare i segni del tempo, contro rughe e macchie. Oltre nutrire e idratare la pelle in profondità, l’acido retinoico combatte l’azione dei radicali liberi, contrastando la perdita di tono cutaneo e contribuendo al rinnovamento cellulare.

Foto Amazon

